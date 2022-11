Belgia – Kanada: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2022)

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

Belgia – Kanada: typy na mecz grupy F. Potyczka z udziałem Czerwonych Diabłów i ekipy z Ameryki Północnej odbędzie się na Ahmad bin Ali Stadium. Faworytem wydaje się team Roberto Martineza, ale The Canucks nie zamierzają tanio sprzedać skóry. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Ahmed bin Ali Stadium Mistrzostwa świata, gr. F Belgia Kanada 1.53 4.50 6.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 listopada 2022 17:09 .

Belgia – Kanada, typy i przewidywania

Oba zespoły przed startem mistrzostw świata nie imponowały skutecznością, mimo że w swoich szeregach mają kilku zawodników z potencjałem do zdobywania wielu bramek. W belgijskim zespole są między innymi Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, czy Eden Hazard. Kanada będzie musiała natomiast radzić sobie bez Alphonso Daviesa, który doznał kontuzji ścięgna podkolanowego. To pozwala stwierdzić, że możemy byc świadkami jednostronnego widowiska. Tym samym Kuba Olkiewicz nie spodziewa się goli po stronie teamu Johna Herdmana.

Belgowie strzelili tylko jednego gola w fazie grupowej Euro 2022, mimo że rywalizowali w grupie z Rosją i Danią. Nie były to zatem ekipy z absolutnego topu. Kanadyjczykom w każdym razie brakuje doświadczenia na imprezach typu mistrzostwa świata. Nie spodziewamy się zatem niespodzianki we wtorkowej batalii w Ar-Rajjan.

Typ na wiktorię Czerwonych Diabłów do zera jest naszym zdaniem bardzo rozsądny. Ciekawą opcją jest również postawienie na to, że w reprezentacji Belgii gola strzeli Kevin De Bruyne, mając na uwadze to, że gwiazda Man City jest w tym sezonie w dobrej dyspozycji. Nasz typ: bramka Kevina De Bruyne – TAK.

Belgia – Kanada, ostatnie wyniki

Trener Roberto Martinez jest pod presją. Wpływ mają na to nieudane występy reprezentacji Belgii nie tylko na ubiegłorocznych mistrzostwach Europy, ale również w Lidze Narodów UEFA. W każdym razie na mistrzostwa świata w Katarze piłkarze Czerwonych Diabłów zakwalifikowali się bez większych problemów, zdobywając średnio trzy bramki na mecz. Nie zmienia to jednak faktu, że na ważnych turniejach Belgia często gra poniżej oczekiwań.

Szesnaście goli strzelonych na mundialu w Rosji sprawiło, że Belgowie znaleźli się na szczycie listy strzelców jako drużyna narodowa. Opiekun Czerwonych Diabłów postawił na ofensywny styl gry, bo miał do tego odpowiednich wykonawców. Sporo wniosków wyciągnął też jako menedżer Evertonu, gdzie miał pod swoimi skrzydłami Romelu Lukaku.

Tuż przed startem mistrzostw świata w próbie generalnej belgijska ekipa przegrała z Egiptem (1:2). Tymczasem we wrześniowym meczu Ligi Narodów UEFA ekipa Martineza przegrała z Holandią (0:1).

Zespół Johna Herdmana zdobył w kwalifikacjach do mundialu najwięcej bramek i też najmniej stracił. W eliminacjach CONCACAF reprezentacja Kanady wyprzedziła Meksyk i Stany Zjednoczone.

Biorąc pod uwagę to, że zespół z Ameryki Północnej w dużej mierze oparty jest na młodych i niedoświadczonych zawodnikach, to Kanada może wykorzystać mistrzostwa świata w Katarze jako świetną bazę przygotowawczą do mundialu w 2026 roku, którego będą jednym z gospodarzy.

Przed samymi mistrzostwami świata Kanadyjczycy rozegrali dwa spotkania kontrolne, remisując z Bahrajnem (2:2). Pokonali natomiast Japonię (2:1).

Belgia – Kanada, historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii na mundialu. Ogólnie natomiast obie ekipy miały okazje rywalizować ze sobą tylko raz. Miało to miejsce w 1989 roku w Ottawie, gdy w meczu towarzyskim Belgia wygrała 2:0.

Belgia – Kanada, statystyki przed meczem

Żadna europejska drużyna nie zakwalifikowała się do tylu turniejów Mistrzostw Świata FIFA, co Belgia. Nigdy ich jednak nie wygrała. To będzie 14. występ Czerwonych Diabłów na mundialu.

Belgia była drużyną, która zdobyła najwięcej bramek na ostatnich Mistrzostwach Świata FIFA w 2018 roku. W drodze do trzeciego miejsca na turnieju podopieczni Roberto Martineza strzelili 16 goli.

Od przegranej ostatniego meczu grupowego w 1994 roku (0:1 z Arabią Saudyjską) Belgia jest niepokonana we wszystkich 12 spotkaniach fazy grupowej Mistrzostw Świata FIFA. Wygrali każdy z ostatnich siedmiu meczów grupowych w rozgrywkach, a tylko Brazylia wygrała osiem kolejnych meczów grupowych mistrzostw świata (dwukrotnie, w latach 1986-1994 i 2002-2010).

Występ Kanady na Mistrzostwach Świata FIFA 2022 będzie miał miejsce 36 lat od ich ostatniego udziału w tego typu imprezie w 1986 roku. To druga najdłuższa przerwa między występami w turnieju finałowym wśród drużyn biorących udział w tegorocznym turnieju po 64 latach przerwy Walii.

Belgia – Kanada, kursy bukmacherskie

Belgia – Kanada, przewidywane składy

Kontuzje i zawieszenia

Belgia

Kanada

Romelu Lukaku nie grał w meczach od końca października. Ogólnie wystąpił w zaledwie pięciu spotkaniach Interu Mediolan, licząc wszystkie rozgrywki. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony zawodnik nie zagra w dwóch pierwszych meczach mundialu w Katarze z powodu kontuzji uda. Innym zawodnikiem leczącym długo uraz był Thomas Meunier, ale zagrał w sparingu przeciwko Egiptowi, co pozwala przypuszczać, że będzie do dyspozycji Roberto Martineza. Do gry powinien być także gotowy Leandro Trossard, który też zmagał się z drobnymi kłopotami zdrowotnymi po jednym ze zderzeń na treningu.

W kanadyjskiej drużynie niepewny gry jest z kolei Alphonso Davies. Piłkarz zmagał się z urazem ścięgna podkolanowego, co sprawia, że nie grał od początku listopada. Zawodnik wrócił jednak do normalnych treningów, więc tylko od selekcjonera Kanadyjczyków będzie zależało, czy uzna, że piłkarz już jest gotowy do gry, prezentując odpowiednio wysoką dyspozycję. Do gry powinni być natomiast Stephen Eustaquio i Milan Borjan, którzy brali już udział w treningach z pełnym obciążeniem.

Belgia – Kanada, kto wygra?

Belgia – Kanada, transmisja meczu

Mecz Belgia – Kanada będzie emitowany w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie transmitowane na antenach TVP 1, TVP Sport i TVP 4K. Starcie zacznie się w środę o godzinie 20:00, a skomentują je Maciej Iwański i Janusz Michallik.

