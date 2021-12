Bayern Monachium – VfL Wolfsburg: typy, kursy, zapowiedź (17.12.2021)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – Wolfsburg: typy i kursy na mecz Bundesligi. Bawarczycy z przytupem chcą zakończyć rywalizację w tym roku. W swoim ostatnim meczu w 2021 roku podejmować będą na Allianz Arena VfL Wolfsburg. Każdy inny wynik niż wygrana gospodarzy, będzie ogromną niespodzianką. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi aktualne informacje o obu zespołach oraz ich formie z ostatnich tygodni.

Bayern – Wolfsburg, typy i przewidywania

Wolfsburg jeszcze nigdy w historii nie wygrał w Monachium. Taki scenariusz można wykluczyć również w piątek. Sensacją byłoby nawet zdobycie przez gości jednego punktu na Allianz Arena. My takiego rozstrzygnięcia się nie spodziewamy i jesteśmy przekonany, że trzy punkty trafią na konto Bayernu.

Wygrana podopiecznym Juliana Naglesmanna pozwoli na spędzenie zbliżających się świąt w komfortowej sytuacji i rozpoczęcie rywalizacji w drugiej połowie z solidną przewagą nad swoimi rywalami w walce o mistrzowski tytuł. Biorąc pod uwagę, że dla Bayernu jest to ostatnie spotkanie w tym roku, trener gospodarzy z pewnością nie będzie kalkulował i postawi na najmocniejszą możliwą jedenastkę. Bawarczycy zapewne nie będą chcieli dostarczać swoim kibicom zbyt wiele stresu i w piątkowy mecz będą starali się rozstrzygnąć jak najwcześniej. Dlatego też stawiamy na ich wygraną, ale również na ich prowadzenie do przerwy. Nasz typ: przerwa/koniec: 1/1

Bayern – Wolfsburg, ostatnie wyniki

Bayern w piątkowy wieczór zagra między innymi o spokój na świąteczną i noworoczną przerwę. Bawarczycy prowadzą obecnie w tabeli Bundesligi z sześcioma punktami przewagi nad drugą Borussią Dortmund oraz aż dwunastoma nad trzecim Bayerem Leverkusen. W ostatnich tygodniach podopieczni Juliana Nagelsmanna regularnie punktowali oraz wykorzystywali kolejne potknięcia swoich najgroźniejszych rywali.

W ostatnim meczu rundy jesiennej Bundesligi Bayern zagra o piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. W ostatnich tygodniach odprawiał z kwitkiem kolejno Arminię Bielefeld (1:0 u siebie), Borussię Dortmund (3:2 na wyjeździe), FSV Mainz (2:1 u siebie) i ostatnio VfB Stuttgart (5:0 na wyjeździe). Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki Bayern może się pochwalić serią siedmiu kolejnych wygranych.

Wolfsburg, który jeszcze niedawno plasował się w górnej części ligowej tabeli, w ostatnich meczach spisywał się fatalnie. Wilki ostatnie ligowe zwycięstwo odniosły… 6 listopada, kiedy przed własną publicznością pokonali 1:0 FC Augsburg. W kolejnych ośmiu spotkaniach we wszystkich rozgrywkach doznali aż siedmiu porażek. W lidze nie zdobyli ani jednego punktu w czterech ostatnich kolejkach, w których przegrywali kolejno z Borussią Dortmund (1:3 u siebie), FSV Mainz (0:3 na wyjeździe), VfB Stuttgart (0:2 u siebie) i FC Koeln (2:3 u siebie). Przed spotkaniem z Bayernem w szeregach Wolfsburga trudno więc szukać optymizmu.

Bayern – Wolfsburg, historia

Dla obu zespołów będzie to 49. pojedynek w historii rywalizacji w Bundeslidze. Aż 38 z 48 dotychczasowych spotkań zakończyło się wygranymi Bayernu. W sześciu pojedynkach padł remis, natomiast Wolfsburg sposób na pokonanie rywala z Monachium znalazł tylko cztery razy.

Ostatnia wygrana Wilków miała miejsce w styczniu 2015 roku. Od tamtej pory, czyli od dwunastu ligowych spotkań Bayern jest niepokonany, a 11 z tych pojedynków zakończył wygraną. Jeszcze gorzej dla Wolfsburga wygląda bilans pojedynków w Monachium, gdzie jeszcze ani razu w historii nie udało im się zdobyć trzech punktów.

Wolfsburg jest również jednym z tych zespołów, przeciwko którym Robert Lewandowski lubi grać najbardziej. Dotychczas na boiskach Bundesligi rywalizował z nimi 20 razy (w barwach Borussii i Bayernu), zdobywając aż 23 bramki. Kibicom z pewnością najbardziej w pamięci zapadł mecz z sezonu 2015/16, w którym Lewandowski pojawiając się na murawie po przerwie zdobył pięć goli w ciągu zaledwie dziewięciu minut.

Bayern – Wolfsburg, kursy bukmacherskie

Bayern – Wolfsburg, transmisja meczu

