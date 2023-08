PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium – RB Lipsk, typy i przewidywania

Start ligowych rozgrywek u naszych zachodnich sąsiadów poprzedzi niezwykle pasjonująco zapowiadający się mecz o Superpuchar Niemiec pomiędzy Bayernem Monachium (triumfator Bundesligi) a Lipskiem (zdobywca DFB-Pokal). Bawarczycy mają okazję na sięgnięcie po raz jedenasty po to trofeum, natomiast Byki stoją przed szansą na pierwszy taki puchar w swojej historii.

Lipsk przegrał 3 z ostatnich 5 spotkań przeciwko Bayernowi Monachium. Gospodarze są faworytem, ale czy wywiążą się z tej roli? Nasz typ: wygrana Bayernu Monachium.

Bayern Monachium – RB Lipsk, sytuacja kadrowa

Thomas Tuchel najprawdopodobniej nie będzie mógł skorzystać z takich zawodników jak zmagający się kontuzjami Eric Maxim Choupo-Moting, Raphael Guerreiro, Thomas Muller oraz Manuel Neuer, który wciąż przechodzi rehabilitację. Jeśli chodzi o Lipsk, to na boisku nie zobaczymy Amadou Haidary, a pod znakiem zapytania stoją występy Christopha Baumgartnera, Cadena Clarka i Petera Gulacsiego.

Bayern Monachium – RB Lipsk, ostatnie wyniki

Bayern Monachium wyglądał bardzo dobrze w przedsezonowych sparingach wygrywając cztery z pięciu rozegranych spotkań. Podopieczni Thomasa Tuchela mierzyli się m.in. z Liverpoolem, którego pokonali 4:3 czy Manchesterem City, który okazał się lepszy od bawarskiego giganta (1:2). Lipsk latem rozegrał więcej sparingów, bo aż siedem. Rywale Byków nie byli jednak z najwyższej półki, a bilans ekipy prowadzonej przez Marco Rose to cztery zwycięstwa, dwie porażki i jeden remis.

Bayern Monachium – RB Lipsk, historia

W bezpośredniej rywalizacji lepiej wypadają Bawarczycy, choć Byki w ostatnim czasie odgryzały się swojemu rywalowi. Dwa ostatnie mecze obu ekip to bowiem wygrana Lipska i remis. Jeśli jednak spojrzymy na trzy poprzednie spotkania, to odnotujemy trzy zwycięstwa Bayernu Monachium.

Bayern Monachium – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Bayern Monachium – RB Lipsk, przewidywane składy

Bayern: Ulreich – Pavard, Kim, De Ligt, Davies – Kimmich, Laimer – Sane, Musiala, Coman – Gnabry

Lipsk: Blaswich – Henrichs, Simakan, Orban, Raum – Forsberg, Kampl, Schlager, Olmo – Openda, Werner

Bayern Monachium – RB Lipsk, kto wygra?

Bayern Monachium – RB Lipsk, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Allianz Arena w najbliższą sobotę, 12 sierpnia o godzinie 20:45.

