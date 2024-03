PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium Lazio Rzym Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 4 marca 2024 15:09 .

Bayern Monachium – Lazio Rzym, typy i przewidywania

Przed nami rewanżowe starcia w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium musi odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu z Lazio Rzym, jeśli chce awansować do ćwierćfinału Champions League. Przypomnijmy, że trzy tygodnie temu Ciro Immobile wykorzystał rzut karny i Włosi na własnym stadionie pokonali Niemców 1:0. Rewanż odbędzie się na Allianz Arenie, co przemawia na korzyść Bawarczyków. Czy Thomas Tuchel odpowiednio zmotywuje swoich podopiecznych?

Mimo wszystko gospodarze mają zdecydowanie większe doświadczenie w europejskich pucharach i to tego wieczoru powinno być kluczowe. Mój typ: awans Bayernu Monachium.

STS 1.40 Awans Bayernu Monachium Przejdź do STS

Bayern Monachium – Lazio Rzym, sytuacja kadrowa

Bayern Monachium Zawodnik Powrót Gabriel Marusic Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Tarek Buchmann Uraz ścięgna udowego Do końca sezonu Bouna Sarr Uraz więzadła krzyżowego Początek sierpnia 2024 Noel Aseko-Nkili Uraz kostki Połowa marca 2024 Kingsley Coman Uszkodzenie więzadła pobocznego przyśrodkowego Początek kwietnia 2024 Sacha Boey Uraz ścięgna udowego Kilka dni Noussair Mazraoui Uraz ścięgna udowego Kilka dni Leroy Sane Uraz ścięgna Kilka dni Serge Gnabry Brak przygotowania fizycznego Kilka dni

Dayot Upamecano (czerwona kartka)

Lazio Rzym Zawodnik Powrót Nicolò Rovella Uraz pachwiny Koniec marca 2024 Patric Skręcona kostka Koniec marca 2024

Bayern Monachium – Lazio Rzym, ostatnie wyniki

Podopieczni Thomasa Tuchela w dwóch poprzednich kolejkach Bundesligi zremisowali 2:2 z Freiburgiem oraz wygrali 2:1 z Lipskiem. Ekipa prowadzona przez Maurizio Sarriego w tym samym czasie poniosła dwie klęski na ligowym podwórku – 0:1 z Milanem i 1:2 z Fiorentiną.

Bayern Monachium – Lazio Rzym, historia

Do tej pory byliśmy świadkami trzech spotkań między tymi drużynami. Dwa razy triumfował Bayern Monachium, natomiast trzy tygodnie temu na Stadio Olimpico w pierwszym meczu 1/8 finału tej edycji Ligi Mistrzów lepsze okazało się Lazio Rzym, które wówczas pokonało Bawarczyków 1:0.

Bayern Monachium – Lazio Rzym, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem wtorkowego meczu są gospodarze, co nie powinno nikogo dziwić. Kurs na wygraną Bayernu Monachium wynosi około 1.30, a typ na zwycięstwo Lazio Rzym to mniej więcej 9.50. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 6.00. To spotkanie można obstawić u bukmachera STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 1660 zł.

Bayern Monachium – Lazio Rzym, przewidywane składy

Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-2-3 Przewidywany skład Lazio Rzym Maurizio Sarri Bayern Monachium Thomas Tuchel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-2-3 Przewidywany skład Lazio Rzym Maurizio Sarri Rezerwowi ▼ 13 Eric Choupo-Moting 15 Eric Dier 17 Bryan Zaragoza 18 Daniel Peretz 22 Raphael Guerreiro 26 Sven Ulreich 34 Lovro Zvonarek 44 Adam Aznou 45 Aleksandar Pavlovic 3 Luca Pellegrini 6 Daichi Kamada 9 Pedro Rodriguez 19 Valentín Castellanos 20 Mattia Zaccagni 23 Elseid Hysaj 32 Danilo Cataldi 33 Luigi Sepe 34 Mario Gila 35 Christos Mandas

Bayern Monachium – Lazio Rzym, ankieta

Kto awansuje do ćwierćfinału? Bayern 0% Lazio 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Bayern

Lazio

Bayern Monachium – Lazio Rzym, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Polsat Sport Premum 1. To starcie można zatem obejrzeć również przez internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcam do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium oraz Eleven Sports na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu na Allianz Arenie już w najbliższy wtorek, 5 marca o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.