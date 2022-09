Bayern Monachium – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (13.09.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern Monachium – FC Barcelona to bez wątpienia najciekawiej zapowiadający się mecz w ramach drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Według ekspertów faworytem jest mistrz Bundesligi. Niemniej świetna dyspozycja Katalończyków w ostatnich tygodniach sprawia, że na Allianz Arena wszystko może się zdarzyć. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Allianz Arena Liga Mistrzów, gr. C Bayern Monachium FC Barcelona 2.05 4.40 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2022 16:09 .

Bayern Monachium – FC Barcelona, typy i przewidywania

Bayern Monachium i FC Barcelona to zespoły słynące ze świetnej ofensywy, więc spodziewamy się festiwalu strzeleckiego na stadionie niemieckiej ekipy. To, że obie drużyny mogą imponować skutecznością pod bramką rywala sugerują też ostatnie spotkania między obiema ekipami, gdzie normą były minimum trzy gole. W każdym razie my spodziewamy się co najmniej czterech goli.

W kontekście indywidualnych wyborów warto zastanowić się nad golem Roberta Lewandowskiego, bo kuszący jest kurs na tego typu zdarzenie. Polski napastnik odkąd trafił do Barcelony, to zdobywa co najmniej jedną bramkę w prawie każdym spotkaniu. Naz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Bayern Monachium – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie rozpieszczają ostatnio swoich kibiców w ligowych spotkaniach. Bayern Monachium w Bundeslidze zanotował trzy z rzędu remisy. Dzielił się punktami z: Borussią M’gladbach (1:1), Unionem Berlin (1:1) i ostatnio VfB Stuttgart (2:2).

W minionym tygodniu natomiast pokonał w Mediolanie piłkarzy Interu (2:0). Na swoim stadionie, licząc wszystkie rozgrywki, Bawarczycy są bez porażki od trzech spotkań, notując w nich tylko jedno zwycięstwo. W pokonanym polu Bayern został VfL Wolfsburg (2:0).

Blaugrana to natomiast team, który może pochwalić się czterema kolejnymi zwycięstwami. W tych spotkaniach Barcelona zdobył 16 bramek, tracąc tylko jedną.

Ekipa Xaviego Hernandeza świetnie czuje się w spotkaniach w roli gościa. Wygrała sześć z rzędu tego typu meczów, licząc takie sparingi. W pokonanym polu Katalończycy zostawiali między innymi Real Madryt (1:0), czy Sevillę (3:0).

Bayern Monachium – FC Barcelona, historia

Obie ekipy mierzyły się ze sobą po raz ostatni stosunkowo niedawno, bo w grudniu minionego roku. Wówczas Bayern pokonał przekonująco Barcelonę (3:0). Ogólnie Bawarczycy wygrali cztery z rzędu spotkania z Katalończykami. Barca po raz ostatni była górą w boju z Barcą w maju 2015 roku, zwyciężając na Camp Nou (3:0). Na stadionie w Monachium po raz ostatni Barcelona wygrała (2:0) w lipcu 2011 roku, co miało miejsce w ramach na Audi Cup.

Bayern Monachium – FC Barcelona, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Juliana Nagelsmanna w Superbet zakłady bukmacherskie wynosi 1,80. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 1300 zł.

Bayern Monachium – FC Barcelona, transmisja meczu

Wtorkowe spotkanie Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Bayern Monachium – FC Barcelona transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Polsat Sport Premium 1. Starcie rozpocznie się o godzinie 21:00. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online.

