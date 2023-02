PressFocus Na zdjęciu: Joao Cancelo

Bayern Monachium – Bochum: typy i kursy na mecz Bundesligi. Przed nami spotkanie 20. kolejki niemieckiej ekstraklasy, w którym zmierzą się ze sobą zespoły Bayernu Monachium oraz Bochum. Bawarczycy wywiążą się z roli faworyta? Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi i sprawdzenia kursów bukmacherskich na ten pojedynek. Początek starcia na Allianz Arena w najbliższą sobotę 11 lutego o godzinie 15:30.

Bayern Monachium – Bochum, typy i przewidywania

Rywalizacja w Bundeslidze nabiera rumieńców na półmetku sezonu. Bayern Monachium przed 20. kolejką jest liderem, ale ma tylko oczko przewagi nad drugim Unionem Berlin i trzy punkty zapasu nad trzecią Borussią Dortmund. Bawarczycy w ten weekend na własnym stadionie podejmą Bochum, które znajduje się tuż nad strefą spadkową. Ekipa Jacka Góralskiego postraszy mistrza Niemiec czy obędzie się bez większej niespodzianki?

Bochum przegrało 1. połowę w 7 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych. Nasz typ: 1. połowa – Bayern Monachium.

Bayern Monachium – Bochum, sytuacja kadrowa

Julian Nagelsmann może narzekać na liczbę kontuzji w swojej drużynie. Trener Bayernu Monachium nie będzie mógł skorzystać z Lucasa Hernandeza, Joshuy Kimmicha, Sadio Mane, Manuela Neuera, Noussaira Mazraouiego czy Ryana Gravenebercha, którzy zmagają się z urazami. Bochum z kolei musi sobie radzić bez Michaela Essera, Cristiana Gamboi i Paula Grave’a.

Bayern Monachium – Bochum, ostatnie wyniki

Bayern Monachium po zimowej przerwie zanotował trzy remisy i dwa zwycięstwa. Bawarczycy w ostatniej kolejce niemieckiej ekstraklasy pokonali Wolfsburg (4:2). Bochum w tym samym czasie zaliczyło trzy porażki oraz dwie wygrane. Niebiesko-Biali w tamten weekend niespodziewanie poradzili sobie z Hoffenheim (5:2).

Bayern Monachium – Bochum, historia

Bayern Monachium ma patent na Bochum – mistrz Niemiec wygrał cztery z pięciu poprzednich meczów z tą drużyną. Obie ekipy zmierzyły się 3. kolejce obecnego sezonu Bundesligi i wówczas padł wynik… 7:0 dla podopiecznych Juliana Nagelsmanna.

Bayern Monachium – Bochum, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, sobotnie spotkanie na Allianz Arena pomiędzy Bayernem Monachium a Bochum ma wyraźnego faworyta. Kurs na gospodarzy wynosi mniej więcej 1.15, remis jest wyceniany na 9.80, a kurs na gości to około 18.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka w wysokości 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Bayern Monachium – Bochum, przewidywane składy

Bayern: Sommer; Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies; Musiala, Goretzka; Sane Mueller, Coman; Choupo-Moting

Bochum: Riemann; Janko, Ordets, Masović, Soares; Stoeger, Losilla, Kunde; Asano, Hofmann, Antwi-Adjei

Bayern Monachium – Bochum, kto wygra?

Bayern Monachium – Bochum, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay, ale także na stronach STS, Fortuna, Betclic, PZBuk oraz Superbet. Początek spotkania na Allianz Arena w sobotę 11 lutego o godzinie 15:30.

