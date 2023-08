Bayern Monachium - FC Augsburg: typy i kursy na mecz 2. kolejki rozgrywek Bundesligi. Mistrzowie Niemiec w zbliżającym się spotkaniu ugoszczą na własnym obiekcie zespół prowadzony przez Enrico Maassena. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji na Allianz Stadium już w niedzielę (27 sierpnia) o godzinie 17:30.

IMAGO / Ulrich Hufnagel Na zdjęciu: Leroy Sane oraz Harry Kane

Bayern Monachium Augsburg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2023 17:34 .

Bayern – Augsburg, typy bukmacherskie

Bayern Monachium w ramach 2. kolejki rozgrywek Bundesligi podejmie na własnym obiekcie FC Augsburg. “Bawarczycy” bardzo dobrze weszli w nowy sezon, wygrywając na inauguracje z Werderem Brema 4:0. Natomiast piłkarze Enrico Maassena w pierwszym meczu zremisowali z Borussią Monchengladbach po szalonym spektaklu 4:4. Niedzielny mecz między tymi drużynami zapowiada się niezwykle ciekawie, podobnie zresztą jak każdy mecz z udziałem obu ekip. My spodziewamy się, że mistrzowie Niemiec zakończą spotkanie bez czystego konta. Nasz typ: FC Augsburg strzeli gola – tak

STS 1.89 Augsburg strzeli gola – tak Zagraj!

Bayern – Augsburg, ostatnie wyniki

Tak jak wcześniej wspominaliśmy, Bayern wygrał w pierwszej kolejce z Werderem Brema aż 4:0. Natomiast piłkarze Thomasa Tuchela w rozgrywanym przed sezonem Superpucharze Niemiec musieli uznać wyższość RB Lipska (0:3). W trzech ostatnich meczach towarzyskich monachijski zespołów trzykrotnie zwyciężał (1:0 z japońskim Kawasaki, 4:3 z Liverpoolem oraz 4:2 z Monaco).

FC Augsburg w pierwszej kolejce zremisował z Borussią Monchengladbach aż 4:4. Przed startem rozgrywek podopieczni Enrico Maassena pożegnali się z pucharem Niemiec, ponieważ polegli na wyjeździe z Unterthaching 0:2. Natomiast w trzech ostatnich sparingowych meczach raz odnieśli zwycięstwo (3:1 z Ajaxem Amsterdam) i ponieśli dwie porażki (1:2 z Salernitaną i 0:1 z Napoli).

Bayern – Augsburg, historia

W poprzednim sezonie mecze między tymi zespołami przynosiły nie tylko mnóstwo emocji, ale również goli. Jednak to faworyzowany Bayern Monachium dwukrotnie dopisał do dorobku punktowego trzy oczka, zwyciężając jesienią na wyjeździe 5:2 i wiosną na własnym obiekcie 5:3. W jeszcze wcześniejszych trzech meczach “Die Roten” tylko raz wygrali, podczas gdy to Augsburg dwukrotnie sięgnął po zwycięstwo.

Bayern – Augsburg, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkanie jest zdecydowanie Bayern Monachium. Dodatkowo to właśnie za nimi będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 1.08 – 1.10, podczas gdy na wygraną Augsburga sięgają nawet 25. Bukmacher STS przygotował natomiast ciekawą ofertę dla nowych klientów. Rejestrując konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka. To doskonała okazja, aby zaryzykować nic nie tracąc.

Bayern – Augsburg, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Bayernu 0% remisem 0% wygraną Augsburga 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Bayernu

remisem

wygraną Augsburga

Bayern – Augsburg, przewidywane składy

Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Augsburg (Przewidywany skład) 4-4-2 Bayern Monachium (Przewidywany skład) 4-2-3-1 Augsburg (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy Thomas Tuchel Enrico Maaßen Rezerwowi 2 Dayot Upamecano

5 Benjamin Pavard

7 Serge Gnabry

13 Eric Choupo-Moting

24 Konrad Laimer

38 Ryan Gravenberch

39 Mathys Tel

43 Tom Hülsmann

46 Arijon Ibrahimovic Dion Beljo 7

Jozo Stanic 15

Noah-Joel Sarenren-Bazee 17

Tim Breithaupt 18

Phillip Tietz 21

Fredrik Jensen 24

Frederik Winther 26

David Colina 38

Bayern - Augsburg, transmisja meczu

Mecz Bauerynu Monachium z FC Augsburgiem rozegrany zostanie w niedzielę (27 sierpnia) o godzinie 17:30. Transmisja meczu dostępna będzie na platformie streamingowej Viaplay.

