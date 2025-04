DPPI Media/Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona – Inter Mediolan: przewidywania

Nie da się ukryć, mecz pomiędzy Barceloną a Interem Mediolan to starcie, które mogłoby spokojnie odbywać się w wielkim finale Ligi Mistrzów. Dwie niezwykle mocne drużyny, które preferują ofensywny futbol, dwie duże marki, które marzą o podniesieniu najważniejszego trofeum po latach przerwy i konfrontacja dwóch drużyn dwóch Polaków. Z tym jednak, że szansę na występ mają tylko Wojciech Szczęsny i Nicola Zalewski. Niemniej i tak choćby z tego powodu, zapowiada się niezwykle ciekawe widowisko.

Wydaje się, że faworytem są gracze gospodarzy, którzy są napędzeni po zwycięstwie z Realem Madryt w finale Pucharu Króla, ale Inter jest zawsze groźny i nie można go lekceważyć pomimo słabszej ostatniej dyspozycji. Z tego też powodu wydaje mi się, że czeka nas wyrównane starcie, w którym obie drużyny strzelą gola. Przy okazji zwracamy uwagę na specjalną ofertę BETFAN, który oferuje za takie zdarzenie dodatkowy bonus 400 zł. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. Nasz typ: BTTS – obie drużyny strzelą gola.

Betfan BONUS 400 ZŁ BTTS – obie strzelą Odbierz w BETFAN!

Bonusy za typy na mecz Barcelona – Inter

Niezwykle atrakcyjne promocje przygotowali bukmacherzy na środowe spotkanie Barceloan – Inter. Poniżej prezentujemy listę najważniejszych i najciekawszych ofert, dzięki którym można zgarnąć pokaźne bonusy.

Bonus 400 zł za BTTS w meczu od BETFAN

Świetną ofertę na środowe spotkanie przygotował BETFAN. Otrzymasz dzięki niej 400 zł bonusu, jeśli obie drużyny zdobędą bramkę. Do skorzystania z oferty uprawnia rejestracja z kodem promocyjnym GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku jak odebrać bonus.

Zarejestruj TUTAJ konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL (z tego linku), wyrażając wszystkie zgody marketingowe, Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie 25 zł, Zagraj swój pierwszy kupon pojedynczy za dokładnie 25 zł umieszczając na nim zakład na rynek – Obie drużyny strzelą gola – TAK w meczu FC Barcelona – Inter. Jeżeli kupon okaże się trafiony, w ciągu 12 godzin otrzymasz od BETFAN freebet 400 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bonus 400 zł za prowadzenie Barcelony od Superbet

400 zł bonusu można zgarnąć również w specjalnej ofercie Superbet. Zakładając konto z kodem promocyjnym GOAL otrzymasz możliwość zagrania zakładu na prowadzenie Barcelony w dowolnym momencie meczu po kursie 200.00. Stawiając tylko 2 zł możemy dzięki tej ofercie otrzymać aż 400 zł.

Świetną promocję na wtorkowe spotkanie przygotował także Superbet. Rejestrując konto z kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł postawić zakład na gola Arsenalu lub PSG po kursie 200.00 i zgarnąć dzięki temu bonus 400 zł. Co trzeba zrobić? Objaśniamy:

Załóż TUTAJ konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując podczas rejestracji wszystkie zgody marketingowe, Wpłać jako pierwszy depozyt min. 50 zł, Postaw pierwszy po założeniu konta kupon pojedynczy za 2 zł obejmujący typ na gola prowadzenie Barcelony w meczu z Interem. Zakład zaliczany do promocji to: Będzie prowadzić w dowolnym momencie Barcelona – Tak. Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz od Superbet 400 zł bonusu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Barcelona – Inter Mediolan: ostatnie mecze

W zdecydowanie lepszej formie w ostatnich tygodniach są piłkarze Barcelony. Gracze Interu Mediolan przegrali trzy ostatnie mecze. Dwa z nich to starciach w ramach Serie A. W ostatni weekend lepsi od graczy Simone Inzaghiego okazali się piłkarze AS Romy, a wcześniej w Derbach Mediolanu aż 3:0 Inter został pokonany przez AC Milan w meczu Pucharu Włoch. Fatalną serię dopełnia porażka z Bologną. Ostatnie zwycięstwo to mecz z Cagliari z 12 kwietnia.

Jeśli chodzi z kolei o piłkarzy Hansiego Flicka, to oni są zdecydowanie w lepszej dyspozycji. W weekend pokonali oni pewnie po dogrywce Real Madryt w finale Pucharu Króla i sięgnęli po to prestiżowe trofeum. Wcześniej z kolei okazali się lepsi od RCD Mallorca oraz w szalonym meczu pokonali Celtę Vigo 4:3. Ostatnia porażka Barcelony to rewanżowe, wyjazdowe starcie z Borussią Dortmund.

Barcelona – Inter Mediolan: historia

Barcelona w ostatnich latach w ramach Ligi Mistrzów mierzyła się z Interem Mediolan wiele razy. Ostatnie starcie tych drużyn to październik 2022 roku, gdy w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów drużyny te spotykały się dwukrotnie. W pierwszym starciu na San Siro było 1:0 dla piłkarzy gospodarzy, a w rewanżu padł wynik 3:3, co oczywiście premiowało graczy z Włoch. W tamtym dwumeczu dwa gole zdobył Robert Lewandowski, ale poza nim z obecnej kadry Barcelony pozostało raptem kilku graczy Barcelony, którzy są podstawowymi zawodnikami.

Wcześniejsze starcia to rok 2019 i dwa zwycięstwa Dumy Katalonii po 2:1 również w rundzie grupowej. W sumie od 2003 roku meczów pomiędzy Barceloną a Interem było 12 i sześć razy wygrywała drużyna z Hiszpanii, cztery razy padał remis, a dwa razy lepszy był zespół z Włoch.

Barcelona – Inter Mediolan: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół FC Barcelony. Kurs na zwycięstwo Dumy Katalonii wynosi mniej więcej 1.64. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.30, co jest dość wysokim rezultatem. Po bardzo wysokim kursie można jednak postawić trzy punkty gości, a więc Interu Mediolan. Za ich zwycięstwo zagramy za około 5.25.

FC Barcelona Inter Mediolan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 kwietnia 2025 08:57 .

Barcelona – Inter Mediolan: przewidywane składy

Oczywiście największym nieobecnym tego meczu będzie Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski i napastnik FC Barcelony leczy nadal uraz, którego nabawił się w trakcie jednego z ostatnich meczy. Jego tradycyjnie powinien zastąpić Ferran Torres. Z kolei w składzie Interu pojawi się raczej Marcus Thuram, choć co do jego dyspozycji jeszcze kilka dni temu były wątpliwości. Poza tym oczywiście w zespole gości nie będzie kontuzjowanego Piotra Zielińskiego, ale tak to obaj trenerzy powinni wystawić podstawowe jedenastki.

FC Barcelona Hans-Dieter Flick Inter Mediolan Simone Inzaghi FC Barcelona Hans-Dieter Flick 4-2-1-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 25 Szczęsny 23 Kounde 2 Cubarsi 4 Araujo 35 Martin 6 Gavi 21 Jong 16 Lopez 19 Yamal 7 Torres 11 Raphinha 10 Martinez 9 Thuram 32 Dimarco 22 Mchitarjan 20 Calhanoglu 23 Barella 36 Darmian 95 Bastoni 6 Vrij 31 Bisseck 1 Sommer 25 Szczęsny 23 Kounde 2 Cubarsi 4 Araujo 35 Martin 6 Gavi 21 Jong 16 Lopez 19 Yamal 7 Torres 11 Raphinha 10 Martinez 9 Thuram 32 Dimarco 22 Mchitarjan 20 Calhanoglu 23 Barella 36 Darmian 95 Bastoni 6 Vrij 31 Bisseck 1 Sommer 4-2-1-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Inter Mediolan Simone Inzaghi Rezerwowi 5 Inigo Martinez 8 Pedri 10 Ansu Fati 13 Inaki Pena 14 Pablo Torre 15 Andreas Christensen 18 Pau Victor Delgado 20 Dani Olmo 24 Eric Garcia 31 Diego Kochen 32 Hector Fort 2 Denzel Dumfries 7 Piotr Zieliński 8 Marko Arnautovic 12 Raffaele Di Gennaro 13 Josep Martinez 15 Francesco Acerbi 16 Davide Frattesi 21 Kristjan Asllani 30 Carlos Augusto 59 Nicola Zalewski 99 Mehdi Taremi

Barcelona – Inter Mediolan: kto wygra?

Kto wygra mecz? Barcelona

Będzie remis

Inter Mediolan Barcelona

Będzie remis

Inter Mediolan 0 Votes

Barcelona – Inter Mediolan: transmisja TV i online

Mecz Barcelona – Inter Mediolan będzie można obejrzeć na kanale CANAL+ Extra 1 oraz w serwisie streamingowym CANAL+ online. Pakiet Super Sport kosztuje teraz 65 zł miesięcznie, jeśli wykupisz dostęp na cały rok. Zachęcamy do rejestracji na tej platformie za pośrednictwem naszego linku. Początek rywalizacji w stolicy Katalonii o godzinie 21:00 w środę 30 kwietnia 2025 roku.

