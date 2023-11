Atletico Madryt – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (12.11.2023)

IMAGO / ActionPlus Na zdjęciu: Atletico Madryt

Atletico Madryt – Villarreal, typy i przewidywania

Atletico Madryt trzyma kontakt z czołówką ligi hiszpańskiej i wyraźnie aspiruje do gry o najwyższe cele. W 13. kolejce LaLiga Los Colchoneros podejmą Villarreal, który jest pogrążony w głębokim kryzysie.

Wydaje się, że drużyna Diego Simeone nie będzie miała większych problemów ze zwycięstwem. Jednak w niektórych meczach zdarzają im się nerwowe momenty. Właśnie przez to uważam, że w tym spotkaniu obie drużyny trafią do siatki.

Atletico Madryt – Villarreal, sytuacja kadrowa

Atletico Madryt – absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Reinildo Mandava Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz więzadła krzyżowego Koniec listopada 2023 Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna Achillesa Połowa grudnia 2023 Memphis Depay Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Nieznany Uraz mięśnia Nieznany Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Reinildo Mandava Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz więzadła krzyżowego Koniec listopada 2023 Víctor Machín Pérez Vitolo Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec stycznia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Koniec stycznia 2024 Thomas Lemar Uraz ścięgna Achillesa Uraz ścięgna Achillesa Powrót: Połowa grudnia 2023 Uraz ścięgna Achillesa Połowa grudnia 2023 Memphis Depay Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Nieznany Uraz mięśnia Nieznany

Villarreal - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Francis Coquelin Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz więzadła krzyżowego Koniec listopada 2023 Denis Suarez Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz uda Koniec listopada 2023 Alfonso Pedraza Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny Juan Foyth Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Gerard Moreno Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Koniec listopada 2023 Fizyczny dyskomfort Koniec listopada 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Francis Coquelin Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz więzadła krzyżowego Koniec listopada 2023 Denis Suarez Uraz uda Uraz uda Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz uda Koniec listopada 2023 Alfonso Pedraza Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Niepewny Fizyczny dyskomfort Niepewny Juan Foyth Uraz mięśnia Uraz mięśnia Powrót: Koniec listopada 2023 Uraz mięśnia Koniec listopada 2023 Gerard Moreno Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Koniec listopada 2023 Fizyczny dyskomfort Koniec listopada 2023

Atletico Madryt - Villarreal, ostatnie wyniki

Atletico Madryt z jednej strony imponuje formą, ale z drugiej zalicza niezrozumiałe wpadki. Los Colchoneros w pięciu poprzednich meczach zanotowali trzy zwycięstwa, w tym 6:0 z Celtikiem, a także porażkę (1:2 z Las Palmas) i remis.

Villarreal od początku tego sezonu nie potrafi znaleźć odpowiedniego rytmu, choć w pięciu ostatnich meczach piłkarze Żółtej Łodzi Podwodnej zaliczyli trzy zwycięstwa, remis i przegraną.

Atletico Madryt - Villarreal, historia

W pięciu poprzednich meczach trudno wskazać wyraźnego dominatora. Atletico Madryt i Villarreal odnieśli po jednym zwycięstwie, a oprócz tego padły aż trzy remisy.

Atletico Madryt - Villarreal, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze. Kurs na wygraną Atletico Madryt wynosi około 1.40, zaś na zwycięstwo Villarreal współczynnik to mniej więcej 7.50.

Atletico Madryt - Villarreal, przewidywane składy

Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 14 Marcos Llorente 17 Javi Galán 31 Antonio Gomis 34 Sergio Mestre 1 Pepe Jose Reina 4 Santi Comesaña 5 Jorge Cuenca 9 Ben Brereton Díaz 14 Manu Trigueros 15 José Luis Morales 17 Kiko Femenia 18 Alberto Moreno 20 Ramón Terrats 23 Aissa Mandi Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Atletico Madryt Diego Simeone 4-4-2 Przewidywany skład 4-4-2 Przewidywany skład Villarreal Rezerwowi ▼ 1 Ivo Grbic 2 José Giménez 3 Cesar Azpilicueta 4 Çağlar Söyüncü 8 Saúl Ñíguez 10 Ángel Correa 12 Samuel Dias Lino 14 Marcos Llorente 17 Javi Galán 31 Antonio Gomis 34 Sergio Mestre 1 Pepe Jose Reina 4 Santi Comesaña 5 Jorge Cuenca 9 Ben Brereton Díaz 14 Manu Trigueros 15 José Luis Morales 17 Kiko Femenia 18 Alberto Moreno 20 Ramón Terrats 23 Aissa Mandi

Atletico Madryt - Villarreal, kto wygra?

Atletico Madryt - Villarreal, transmisja meczu

Początek meczu Atletico Madryt - Villarreal w niedzielę (12 listopada) o godzinie 21:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanale telewizyjnym Canal+ Sport. To starcie można także obejrzeć przez Internet w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do stacji CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

