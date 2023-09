fot. Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Atalanta BC – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po zwycięstwach odniesiony w środku tygodnia. Atalanta została w pokonanym polu Hellas Weronę (1:0). Tymczasem zawodnicy Juventusu w pokonanym polu zostawili Lecce (1:0). Niedzielni rywale są sąsiadami w ligowej tabeli.

Wyłonienie zwycięzcy w tej konfrontacji, jest bardzo trudne. Mając jednak na uwadze to, w jakiej dyspozycji jest aktualnie Federico Chiesa, można przypuszczać, że zawodnik zdobędzie bramkę. Chiesa strzelił gola w pięciu kolejnych wyjazdowych spotkaniach Juve. Włoch w tej kampanii trafiał do siatki w starciach przeciwko: Sassuolo, Empoli, czy Udinese Calcio. Nasz typ: Federico Chiesa strzeli – TAK.

Atalanta BC – Juventus FC, sytuacja kadrowa

W obu ekip są osłabienia. Gospodarze nie będą mogli skorzystać z usług takich graczy jak: El Bilal Toure i Gianluca Scamacca. Z kolei w ekipie z Turynu zabraknie takich zawodników jak: Mattia De Sciglio, Alex Sandro, Paul Pogba i Moise Kean.

Atalanta BC – Juventus FC, ostatnie wyniki

Podopieczni Gian Piero Gasperiniego podejdą do potyczki po wygranej nad Hellas Werona (1:0). Atalanta jednocześnie może pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki.

Zespół z Turynu ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo nad Lecce (1:0). Juventus tym samym zrehabilitował się za przegrane starcie z Sassuolo (2:4).

Atalanta BC – Juventus FC, historia

Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w sierpniu. Ogólnie w pięciu ostatnich potyczkach z udziałem obu drużyn każda z ekip zaliczyła po jednym zwycięstwie, a trzy potyczki zakończyły się remisem.

Atalanta BC – Juventus FC, kursy

Atalanta Remis Juventus FC 2.65 3.40 2.65 2.65 3.40 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2023 18:05 .

Atalanta BC – Juventus FC, przewidywane składy

Arcyciekawie zapowiada się niedzielna batalia, w której każde rozstrzygnięcie jest możliwe. Po stronie gospodarzy o bramki zadbać będą mieli Ademola Lookman i Charles De Ketelaere. Z kolei w ekipie z Turynu rządzić w ofensywie będą Federico Chiesa i Dusan Vlahović.

Atalanta (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Atalanta (Przewidywany skład) 3-4-1-2 Juventus FC (Przewidywany skład) 3-5-2 Trenerzy ▼ Gian Piero Gasperini Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 3 Emil Holm

6 Jose Luis Palomino

8 Mario Pasalic

9 Luis Fernando Muriel

20 Mitchel Bakker

21 Nadir Zortea

25 Michel Adopo

29 Marco Carnesecchi

31 Francesco Rossi

33 Hans Hateboer

42 Giorgio Scalvini

59 Alexey Miranchuk Federico Gatti 4

Filip Kostic 11

Dean Donny Huijsen 13

Arkadiusz Milik 14

Kenan Yildiz 15

Samuel Iling 17

Moise Kean 18

Fabio Miretti 20

Timothy Weah 22

Carlo Pinsoglio 23

Matia Perin 36

Atalanta BC - Juventus FC, kto wygra

Atalanta BC - Juventus FC, transmisja meczu

Mecz Atalanta - Juventus będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie będzie również dostępne online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy jednocześnie do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł, oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

