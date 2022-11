Atalanta – Inter: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Federico Dimarco

Atalanta – Inter to hit we włoskiej Serie A. Spotkanie odbędzie się w 15. kolejce. Kto wyjdzie z tej konfrontacji zwycięsko? A może niedzielny mecz zakończy się podziałem oczek? Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Można w niej znaleźć między innymi nasz typ, kursy, czy przewidywane składy tych dwóch ekip.

Atalanta – Inter: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że niedzielna potyczka zakończy się remisem. Gospodarze oraz goście prezentują w tym sezonie podobny poziom. Zawodnicy zespołu z Bergamo zainkasowali jedenaście punktów na swoim stadionie. Natomiast goście zdobyli dziewięć oczek w potyczkach wyjazdowych. Uważamy, że niedzielny mecz będzie wyrównany i zakończy się podziałem punktów. Tak, jak dwa poprzednie spotkania pomiędzy tymi klubami.

Atalanta – Inter: sytuacja kadrowa

Trener Atalanty nie wystawi w tym spotkaniu dwóch zawodników. Kłopoty ze zdrowiem mają bowiem Luis Muriel i Simone Muratore. Po stronie gości aktualnie na urazy narzekają Matteo Darmian i Romelu Lukaku.

Atalanta – Inter: ostatnie wyniki

Zawodnicy Atalanty zajmują w tym momencie piąte miejsce. Do tej pory piłkarze klubu z Bergamo zdobyli 27 punktów. Nieco wyżej w tabeli są wicemistrzowie Włoch. Po 14. kolejkach piłkarze zespołu z Mediolanu zainkasowali na swoim koncie też 27 oczek. Do tej pory gospodarze rywalizowali na swoim stadionie siedem razy. Łącznie zdobyli jedenaście punktów, na co złożyły się trzy zwycięstwa, dwa remisy i dwie porażki. Tymczasem goście mają w delegacjach bilans 3-0-4.

Atalanta – Inter: historia

Oba mecze tych zespołów z poprzedniego sezonu zakończyły się podziałami oczek. Pierwsza potyczka została rozegrana 25 września 2021 roku. Wtedy to piłkarze Interu po bardzo ciekawym spotkaniu zremisowali z Atalantą 2:2. Rewanż odbył się 16 stycznia tego roku. Wówczas Atalanta również nie skorzystała z atutu własnego stadionu, a finalnie potyczka zakończyła się bezbramkowym remisem. Co ciekawe, w siedmiu poprzednich meczach tych klubów tylko jeden raz wszedł over 2,5.

Atalanta – Inter: kursy bukmacherskie

Kurs internetowych bukmacherów wskazują, że większe szanse na zanotowanie wiktorii mają gracze Interu Mediolan.

Atalanta – Inter: przewidywane składy

Atalanta: Musso – Djimsiti, Demiral, Toloi – Maehle, Koopmeiners, de Roon, Hateboer – Pasalić – Zapata, Lookman

Inter: Onana – Skriniar, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mychitarian, Dimarco – Correa, Dzeko

Atalanta – Inter: transmisja

Niedzielne spotkanie w Bergamo będzie transmitowane na Eleven Sports 1. Początek potyczki o 12:30.