Atalanta – Napoli: typy, kursy, zapowiedź (03.04.2022)

Atalanta – Napoli to niedzielny mecz 31. kolejki Serie A, w którym do rywalizacji staną dwie z sześciu aktualnie najlepszych ekip w lidze włoskiej. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego w tej kampanii walczą o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. Tymczasem zawodnicy Azzurrich marzą o mistrzostwie Włoch. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Atalanta BC – SSC Napoli, typy na mecz i przewidywania

Atalanta przystąpi do potyczki po zwycięstwie nad Bologną (1:0) w Serie A. Jednoczesnie zawodnicy La Dei wrócili na zwycięski szlak po dwóch meczach bez wygranej. Ekipa z Bergamo strzeliła dwa lub więcej goli w 10 z ostatnich 15 spotkań u siebie.

Napoli to natomiast drużyna, mająca za sobą zwycięstwo z Udinese Calcio (2:1). Azzurri zaliczyli jednocześnie drugi z rzędu wygrany mecz. Ekipa z Neapolu w ostatnich 13 spotkaniach ligowych była niepokonana w 11 meczach.

Biorąc pod uwage powyższe obserwacje, spodziewamy się goli z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Atalanta BC – SSC Napoli, sytuacja kadrowa

Obie ekipy przystąpią do potyczki osłabione. W szeregach gospodarzy nie będą mogli zagrać Duvan Zapata i Rafael Toloti. Znacznie więcej powodów do niepokoju ma jednak opiekun Azzurrich. Napoli będzie osłabione brakiem prawdopodobnie siedmiu zawodników. W gronie piłkarzy wykluczonych znajdą się najpewniej: Amir Rrahmani, Victor Osimhen, Giovanni Do Lorenzo, Alex Meret, Andrea Petagna, Kevin Malcuit, czy Adam Ounas.

Atalanta BC – SSC Napoli, ostatnie wyniki

W czterech ostatnich meczach ligowych Atalanta przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę dwa razy. Zespół z Bergamo pokonał Sampdorię (4:0) i Bolognę (1:0). Tymczasem w starciu z Romą przegrał (0:1), a w boju z Genoą zremisował (0:0.

Napoli to natomiast ekipa, mogąca pochwalić się dwoma zwycięstwami z rzędu. Azzurri w pokonanym polu pozostawili Hellas Weronę (2:1) i Udinese Calcio (2:1). Wcześniej natomiast przegrali z Milanem (0:1).

Atalanta BC – SSC Napoli, historia

W ostatnim starciu między oboma zespołami padło aż pięć goli. Ostateczni górą była Atalanta, wygrywając 3:2. Ogólnie w trzech ostatnich starciach z udziałem obu teamów za każdym razem lepsza była drużyna z Bergamo.

Atalanta BC – SSC Napoli, kursy

Atalanta BC – SSC Napoli, przewidywane składy

Atalanta: Musso – Djimsiti, Demiral, Palomino, Hateboer, de Roon, Freuler, Zappacosta, Kooopmeiners, Pessina, Muriel

Napoli: Ospina – Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Elmas, Insigne, Mertens.

Atalanta BC – SSC Napoli, transmisja meczu

Mecz Atalanta – Napoli będzie oczywiście transmitowany w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1. Potyczka zacznie się w niedzielę o godzinie 15:00.

