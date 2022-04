Aston Villa – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (09.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Hugo Lloris

W sobotnim meczu Premier League zagrają Aston Villa i Tottenham, czyli zespół, który przegrał oraz wygrał trzy mecze z rzędu. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią.

Villa Park Premier League Aston Villa Tottenham 3.30 3.55 2.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 kwietnia 2022 22:25 .

Aston Villa – Tottenham, typy i przewidywania

Teoretycznie Tottenham jest wyraźnym faworytem do sięgnięcia po pełną pulę w sobotniej batalii. To z kolei może zniechęcić do oglądania spotkania. My jednak sądzimy, że jakość ofensywna w obu ekipach jest na tyle duża, że spodziewamy się kilku bramek. Obstawiamy powyżej 1,5 bramki w meczu. Taki scenariusz spełnił się w 10 z 15 ostatnich spotkań z udziałem Aston Villi.

Aston Villa – Tottenham, sytuacja kadrowa

Steven Gerrard jest w świetnej sytuacji, ponieważ może skorzystać z każdego piłkarza w swojej drużynie. Mniejszy, ale wciąż spory komfort ma Antonio Conte. Włoch przy ustalaniu składu musi pominąć trzy nazwiska. Przez problemy zdrowotne niedostępni są: Oliver Skipp, Japhet Tanganga oraz Ryan Sessegnon.

Aston Villa – Tottenham, ostatnie wyniki

Ambicją klubu takiego jak Aston Villa, z pewnością jest rywalizacje o europejskie puchary. Tych w sezonie 2021/2022 drużynie Stevena Gerrarda nie uda się wywalczyć. Jego podopieczni do szóstego miejsca tracą bowiem aż 15 punktów. Dystans ten mógł być sporo mniejszy, ale Aston Villa przegrała każdy z trzech ostatnich meczów. Sposób na tę drużynę znaleźli piłkarze: West Hamu, Arsenalu oraz Wolverhampton.

Spore szanse na kwalifikację do nawet Ligi Mistrzów ma natomiast Tottenham. Koguty przegrały mecz z bezpośrednim rywalem, czyli Manchesterem United. Później nie można mieć już jednak zastrzeżeń do graczy londyńskiej ekipy. Może ona pochwalić się aktualnie trzema triumfami z rzędu. Podopieczni Antonio Conte rozprawili się z: Brighton, West Hamem oraz Newcastle.

Aston Villa – Tottenham, historia

Kluby te konfrontowały się ze sobą już 110 razy. Więcej powodów do optymizmu przed sobotnim starciem mają fani Tottenhamu, których ulubieńcy na swoją korzyść rozstrzygnęli 50 spotkań. 35-krotnie zwyciężyła Aston Villa. 25 razy był remis.

Aston Villa – Tottenham, kursy bukmacherów

Aston Villa – Tottenham, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Luiz, Ramsey; Coutinho; Ings, Watkins

Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Doherty; Kulusevski, Kane, Son

Aston Villa – Tottenham, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 9 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 54-letni Graham Scott. Pierwszy gwizdek angielskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:30. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Canal+ Sport 2.

