Aston Villa – Fulham: typy, kursy, zapowiedź (25.04.2023)

Aston Villa – Fulham: typy i kursy na mecz Premier League. The Villans oraz The Cottagers to drużyny z górnej połówki tabeli, które nie muszą już martwić się utrzymaniem. Co więcej, obie ekipy teoretycznie mogą jeszcze marzyć o europejskich pucharach. Sprawdź zapowiedź tego spotkania. Początek starcia na Villa Park w najbliższy wtorek 25 kwietnia o godzinie 20:45.