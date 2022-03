Aston Villa – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (19.03.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Emile Smith Rowe

Arsenal będzie chciał jak najszybciej podnieść się po porażce z Liverpoolem i wrócić na drogę zwycięstw, aby umocnić się w pierwszej czwórce tabeli Premier League. Drużyna dowodzona przez Mikela Artetę będzie faworytem sobotniego meczu w Birmingham z Aston Villą.

Villa Park Premier League Aston Villa Arsenal 3.00 3.50 2.47 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 marca 2022 13:53 .

Aston Villa – Arsenal, typy i przewidywania

Porażka z Liverpoolem nie powinna popsuć atmosfery w szatni Arsenalu. Drużyna ta prezentowała się w ostatnich tygodniach doskonale i wszystkie argumenty piłkarskie są po jej stronie. Jeśli goście zaprezentują się równie dobrze jak w kilku ostatnich meczach, powinni zainkasować w sobotę trzy punkty. Arsenal wygrał dwa poprzednie mecze wyjazdowe, a wcześniej zremisował na Anfield Road. Nasz typ: wygrana gości.

Aston Villa – Arsenal, sytuacja kadrowa

Jeśli chodzi o kontuzje, główną niewiadomą jest to czy zdolny do gry będzie Takehiro Tomiyasu. Nie zagrał on przeciwko Liverpoolowi z powodu urazu łydki. W drużynie gospodarzy nie wystąpi zaś kontuzjowany Marvelous Nakamba.

Aston Villa – Arsenal, ostatnie wyniki

– Daleko nam jeszcze do najlepszych drużyn w lidze – mówił kilka dni temu menedżer Arsenalu. Miał poniekąd rację, bo w środowym starciu z Liverpoolem po trzy punkty sięgnął aktualny wicelider tabeli (2:0). Nie zmienia to jednak faktu, że Kanonierzy są na dobrej drodze, by awansować w przyszłym sezonie do Ligi Mistrzów.

Arsenal zajmuje czwarte miejsce tabeli i ma punkt przewagi nad piątym Manchesterem United. Londyńczycy mają do rozegrania dwa zaległe mecze i w przypadku ich wygrania będą w niezwykle komfortowej sytuacji.

Aston Villa to dziewiąta ekipa tabeli. Drużyna Stevena Gerrarda miała na przełomie lutego i marca dobrą passę i wygrała trzy mecze z rzędu. The Villans polegli dopiero kilka dni, gdy na wyjeździe nie sprostali West Hamowi United (2:1).

Klub z Birmingham lepiej niż u siebie spisywał się ostatnimi czasy w delegacji. Wystarczy wspomnieć, że w pięciu poprzednich meczach na Villa Park gospodarze wygrali tylko raz przeciwko Southampton (4:0).

Arsenal, do czasu porażki z Liverpoolem, wygrał pięć ligowych meczów z rzędu. Kanonierzy będą chcieli nawiązać do tej passy i rozpocząć zwycięski marsz na nowo.

Aston Villa – Arsenal, historia

Arsenal ma dobre statystyki w meczach z tym rywalem i wygrał 84 ze 198 spotkań z Aston Villą. Zespół z Birmingham triumfował 69 razy. W tym sezonie ekipy te spotkają się po raz drugi. W październiku 2021 roku Arsenal wygrał u siebie 3:1.

Aston Villa – Arsenal, typy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem do wygrania czwartkowego spotkania są piłkarze Kanonierów.

Aston Villa – Arsenal, przewidywane składy

Aston Villa: Martinez – Cash, Chambers, Mings, Digne – McGinn, Luiz, Ramsey – Coutinho – Ings, Watkins

Arsenal: Ramsdale – Soares, White, Magalhaes, Tierney – Partey, Xhaka – Saka, Odegaard, Martinelli – Lacazette

Aston Villa – Arsenal, transmisja meczu

Mecz Aston Villi z Arsenalem odbędzie się w sobotę 19 marca o godzinie 13:30. Transmisję na żywo zobaczymy na antenie Canal + Sport i Canal + Online.