Aston Villa – Arsenal: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2023)

Aston Villa – Arsenal: typy i kursy na mecz Premier League. To starcie jest hitem 16. kolejki. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Villa Park już w najbliższą sobotę, 9 grudnia o godzinie 18:30.

PressFocus Na zdjęciu: Leon Bailey

Aston Villa Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2023 23:38 .

Aston Villa – Arsenal, typy i przewidywania

Zdecydowanie najciekawszym spotkaniem 16. kolejki Premier League będzie rywalizacja na Villa Park, gdzie tamtejsza Aston Villa zmierzy się z Arsenalem. Lwy przed tą serią gier plasują się na 3. miejscu, natomiast Kanonierzy są liderem i mają dwa punkty przewagi nad drugim Liverpoolem. Jest więc o co grać. Ciężko wskazać faworyta tego meczu, ponieważ oba zespoły imponują wysoką dyspozycją. Pierwszy gwizdek w najbliższą sobotę, 9 grudnia o godzinie 18:30.

Mimo wszystko wydaje mi się, że to goście mają większą szansę na triumf. Mój typ: zwycięstwo Arsenalu.

Aston Villa – Arsenal, sytuacja kadrowa

Aston Villa Zawodnik Powrót Ben Chrisene Kontuzja kolana Nieznany Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Tyrone Mings Kontuzja kolana Początek kwietnia 2024 Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Bertrand Traore Nieznany Kilka dni Aston Villa Zawodnik Powrót Ben Chrisene Kontuzja kolana Nieznany Emiliano Buendia Uraz więzadła krzyżowego Początek lutego 2024 Tyrone Mings Kontuzja kolana Początek kwietnia 2024 Kortney Hause Kontuzja kolana Nieznany Bertrand Traore Nieznany Kilka dni

Arsenal Zawodnik Powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Koniec marca 2024 Thomas Partey Uraz mięśnia Koniec stycznia 2024 Emile Smith-Rowe Kontuzja kolana Niepewny Fábio Vieira Uraz pachwiny Koniec stycznia 2024 Takehiro Tomiyasu Kontuzja łydki Koniec stycznia 2024 Arsenal Zawodnik Powrót Jurrien Timber Kontuzja kolana Koniec marca 2024 Thomas Partey Uraz mięśnia Koniec stycznia 2024 Emile Smith-Rowe Kontuzja kolana Niepewny Fábio Vieira Uraz pachwiny Koniec stycznia 2024 Takehiro Tomiyasu Kontuzja łydki Koniec stycznia 2024

Aston Villa – Arsenal, ostatnie wyniki

Zarówno The Villans, jak i The Gunners kontynuują świetnie serie – Aston Villa we wszystkich rozgrywkach jest niepokonana od sześciu meczów, a Arsenal ma passę sześciu zwycięstw z rzędu. Podopieczni Unaia Emery’ego ostatnio pokonał Manchester City 1:0, natomiast zespół prowadzony przez Mikela Artetę wygrał 4:3 z Luton Town.

Aston Villa – Arsenal, historia

Powiedzieć, że Arsenal ostatnio dominuje nad Aston Villą w bezpośredniej rywalizacji, to jak nic nie powiedzieć. Pięć poprzednich spotkań pomiędzy tymi ekipami zakończyło się bowiem czterema zwycięstwami Kanonierów i jedną wygraną Lwów. W tym czasie nie padł zatem żaden remis.

Aston Villa – Arsenal, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu, przynajmniej na papierze, są goście. Kurs na wygraną Aston Villi wynosi około 3.50, a typ na zwycięstwo Arsenalu to mniej więcej 2.00. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Aston Villa – Arsenal, przewidywane składy

Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 2 Matty Cash 15 Alex Moreno 17 Clement Lenglet 19 Moussa Diaby 22 Nicolò Zaniolo 24 Jhon Durán 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 42 Filip Marschall 1 Aaron Ramsdale 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 29 Kai Havertz 97 Reuell Walters Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Aston Villa Unai Emery 4-4-2 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi ▼ 2 Matty Cash 15 Alex Moreno 17 Clement Lenglet 19 Moussa Diaby 22 Nicolò Zaniolo 24 Jhon Durán 32 Leander Dendoncker 41 Jacob Ramsey 42 Filip Marschall 1 Aaron Ramsdale 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 29 Kai Havertz 97 Reuell Walters

Aston Villa – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Aston Villi 0% remisem 20% zwycięstwem Arsenalu 80% 10 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Aston Villi

remisem

zwycięstwem Arsenalu

Aston Villa – Arsenal, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na Villa Park już w najbliższą sobotę, 9 grudnia o godzinie 18:30.

Najwyższy pakiet powitalny z kodem GOAL Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.