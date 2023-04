AS Roma - Sampdoria, typy na mecz 28. kolejki Serie A. Rzymianie kontynuują pogoń za czołówką i walkę o awans do przyszłej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. W niedzielę zagrają z Sampdorią, która powoli traci już nadzieje na utrzymanie w elicie. Początek spotkania o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

AS Roma – Sampdoria, typy i przewidywania

AS Roma od początku sezonu radzi sobie ze zmiennym szczęściem. Po dotkliwej karze dla Juventusu stało się jasne, że ekipa Jose Mourinho koniecznie musi zakwalifikować się do kolejnej edycji rozgrywek Ligi Mistrzów. Aktualnie zajmuje w tabeli piąte miejsce, a do czwartego Milanu traci punkt. W obozie rzymian panuje nadzieja, że po przerwie reprezentacyjnej klub wróci na właściwe tory i zakończy serię trzech kolejnych spotkań bez zwycięstwa. Okazja nadarza się ogromna, bowiem już w niedzielę AS Roma zagra z Sampdorią, która znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. Do bezpiecznego miejsca traci aż dziewięć punktów, zatem powoli przygotowuje się do opuszczenia Serie A. Dla zespołu Portugalczyka zwycięstwo na Stadio Olimpico traktowane jest więc w kategoriach obowiązku. Nasz typ – AS Roma wygra więcej niż jedną bramką.

AS Roma – Sampdoria, sytuacja kadrowa

AS Roma będzie miała w niedzielę problem ze skonstruowaniem defensywy. W związku z czerwonymi kartkami pauzują Roger Ibanez, Marash Kumbulla i Bryan Cristante, zaś za nadmiar żółtych kartek odpoczywa Gianluca Mancini.

AS Roma – Sampdoria, ostatnie wyniki

Dla AS Romy ostatnie tygodnie nie są szczególnie udane. Porażką 0-1 zakończyły się derby Rzymu rozgrywane w poprzedniej kolejce Serie A. Wcześniej podopieczni Jose Mourinho bezbramkowo zremisowali z Realem Sociedad w 1/8 finału Ligi Europy, co pozwoliło awansować do następnego etapu rozgrywek. Na krajowym podwórku przegrali także z Sassuolo 3-4.

W 27. kolejce Sampdoria zdołała się przełamać i przerwać ponad dwumiesięczną serię bez wygranej. Ekipa z Genui pokonała Hellas Verona 3-1. Wcześniej Sampdoria uznawała wyższość między innymi Juventusu (2-4), Lazio (0-1) i Bologni (1-2).

AS Roma – Sampdoria, historia

Poprzedni mecz między tymi drużyna został rozegrany w 10. kolejce tego sezonu Serie A. W Genui triumfowała AS Roma, która wygrała 1-0 po golu Lorenzo Pellegriniego. Bilans ostatnich spotkań układa się korzystnie dla rzymian – od stycznia 2018 roku Sampdoria ograła najbliższych rywali tylko raz.

AS Roma – Sampdoria, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem rywalizacji na Stadio Olimpico są gospodarze. Kurs na zwycięstwo AS Romy wynosi zaledwie 1,45. W przypadku ewentualnej wygranej Sampdorii jest to nawet 8,0.

AS Roma – Sampdoria, przewidywane składy

AS Roma – Sampdoria, transmisja meczu

Niedzielny mecz 28. kolejki Serie A między AS Romą a Sampdorią rozpocznie się o godzinie 18. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji na kanale Eleven Sports 2. Istnieje możliwość obejrzenia go także w usłudze CANAL+ online.

