Arsenal – Wolverhampton: typy, kursy, zapowiedź (02.12.2023)

Arsenal – Wolverhampton: zapowiedź

W sobotnie popołudnie czeka nas m.in. rywalizacja zespołu Arsenalu z ekipą Wolverhampton. Faworyta tego spotkania nie trzeba nikomu szczególnie przedstawiać – jest nim oczywiście ekipa gospodarzy, choć należy zaznaczyć, że Wolves w ostatnich tygodniach potrafi postawić się silniejszym. Wystarczy przypomnieć zwycięstwo na Tottenhamem. Niemniej takiej sensacji ciężko spodziewać się w Londynie. Mój typ na ten mecz: BTTS.

Arsenal – Wolverhampton: ostanie wyniki

W tygodniu zespół gospodarzy pokonał ekipę RC Lens w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów aż 6:0. Zaś w poprzednich pięciu ligowych spotkaniach Arsenal wygrał trzykrotnie i po razie przegrał i zremisował. Ostatnie trzy punkty nad Brentford pozwoliły “Kanonierom” wskoczyć na fotel lidera Premier League. Z kolei Wolves plasuje się obecnie na 12. pozycji w lidze. W analogicznym okresie czasu “Wilki” zainkasowały siedem oczek, wygrywając m.in. na Tottenhamem 2:1.

Arsenal – Wolverhampton: historia

Historia rywalizacji obu tych ekip jest stosunkowo długa. Ostatnie lata to głównie pasmo zwycięstw obecnej ekipy lidera ligi, ale zdarzały się też potknięcia. W poprzednim sezonie Arsenal wygrał odpowiednio 2:0 na wyjeździe i aż 5:0 u siebie.

Arsenal – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Arsenal – Wolverhampton: kto wygra?

Arsenal – Wolverhampton: przewidywane składy

Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 4 Ben White 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 29 Kai Havertz 31 Karl Hein 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 9 Fábio Silva 18 Sasa Kalajdzic 19 Jonny 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 25 Daniel Bentley Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 4-4-1-1 Przewidywany skład Wolverhampton Gary O’Neill Rezerwowi ▼ 4 Ben White 14 Edward Nketiah 15 Jakub Kiwior 17 Cedric Soares 20 Jorginho 24 Reiss Nelson 25 Mohamed Elneny 29 Kai Havertz 31 Karl Hein 2 Matt Doherty 4 Santiago Bueno 6 Boubacar Traoré 9 Fábio Silva 18 Sasa Kalajdzic 19 Jonny 20 Tommy Doyle 21 Pablo Sarabia 25 Daniel Bentley

Arsenal – Wolverhampton: transmisja

Początek meczu w Londynie już w sobotę 2 grudnia o godzinie 16:00. Transmisja tego spotkania będzie dostępna tylko na platformie Viaplay.

