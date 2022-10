Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Arsenalu

Arsenal – Nottingham Forest: typy i kursy na mecz Premier League. Manchester City swój mecz rozegrał jako pierwszy, a dzięki wygranej wskoczył tymczasowo na pozycję lidera. Do Arsenalu należy teraz odpowiedź.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Nottingham Forest 1.22 7.00 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 20:52 .

Arsenal – Nottingham Forest, typy i przewidywania

Spotkanie z PSV Eindhoven było jednym z gorszych, jakie w tym sezonie rozegrał Arsenal. Kanonierzy zagrali bez odpowiedniego nastawienia i zaciętości, a rywale gładko wygrali 2:0. W lidze również przydarzyła im się wpadka, bo tak należy nazwać remis ze słabym w tym sezonie Southamptonem. Każde takie potknięcie wykorzystają Obywateli, którzy chcą obronić tytuł mistrzowski. Piłkarze Mikela Artety potrzebują wymazać z pamięci dwa ostatnie spotkania i podejść w stu procentach skoncentrowani na mecz z Nottingham Forest.

Nottingham Forest sprawił w ubiegłej kolejce gigantyczną niespodziankę, wygrywając 1:0 z Liverpoolem. Beniaminek miał wiele szczęścia, jednak przede wszystkim należy doceniać pracę zespołu w defensywie. Forest nie udało się jeszcze wygrzebać z dna ligowej tabeli, ale są już bliżej osiągnięcia tego celu. Goście są skazywani przez Kanonierów na pożarcie, a presja zdecydowanie będzie ciążyła na Arsenalu. Nottingham Forest w niedzielę nic nie musi, ale może. Nasz typ: Arsenal Powyżej 2.5 gola.

Arsenal – Nottingham Forest, ostatnie wyniki

Dwa ostatnie mecze w wykonaniu Arsenalu nie były najlepsze, jednak bilans drużyny wciąż wygląda bardzo dobrze. Poza przegraną z PSV i remisem z Southampton Kanonierzy wygrali kolejno z Bodo/Glimt, Leeds i PSV w Londynie. Co ciekawe w każdym z tych meczów strzelali tylko jedną bramkę. Ofensywa do poprawy.

Zwycięstwo nad Liverpoolem było jedyny, jakie w ostatnich pięciu meczach odniósł Nottingham Forest. Beniaminek Premier League zremisował wcześniej bezbramkowo z Brighton, pozostawiając po sobie jednak wyjątkowo kiepskie wrażenie.

Arsenal – Nottingham Forest, sytuacja kadrowa

Kilku piłkarzy Arsenalu wciąż zmaga się z kłopotami zdrowotnymi i może ich zabraknąć w niedzielnym meczu. Na pewno nie zagrają Elneny i Smith Rowe. Wątpliwy jest również występ Zinchenki, Turnera i Marquinhosa.

Sporo urazów także po stronie beniaminka. Kontuzjowani są: Colback, Niakhate, Richards, Toffolo i O’Brien. Wszyscy oni nie będą do dyspozycji sztabu szkoleniowego.

Arsenal – Nottingham Forest, historia

Ścieżki Arsenalu i Nottingham Forest na przestrzeni ostatnich lat przecinały się już kilkukrotnie. Ostatni raz w styczniu tego roku. Wówczas Forest wygrali 1:0 w meczu 1/32 finału pucharu Anglii. Wcześniej, w 2019 roku Kanonierzy zetknęli się z nimi w 1/16. Wówczas to piłkarze londyńskiego klubu wygrali gładko 5:0. Ogółem patrząc, z pięciu ostatnich meczów to Arsenal trzykrotnie był górą.

Arsenal – Nottingham Forest, kursy bukmacherskie

Ze świecą szukać kibiców, którzy przewidują zwycięstwo Nottingham Forest w niedzielnym meczu z Arsenalem. Nie inaczej postrzegają to bukmacherzy, którzy kursy na wygraną gospodarzy oferują na poziomie 1.24. Typ na remis to już 7.20, a zwycięstwo Forest wyceniany jest w przedziale między 11.00, aż do 15.00. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez STS. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus bez depozytu w wysokości 30 zł. Aby uzyskać do niego dostęp, skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego STS GOAL.

Arsenal – Nottingham Forest, przewidywane składy

Arsenal: Ramsdale – White, Saliba, Gabriel, Tierney – Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli – Gabriel Jesus

Nottingham: Henderson – Aurier, Cook, McKenna, Williams – Yates, Freuler, Kouyate – Gibbs-White, Awoniyi, Lingard

Arsenal – Nottingham Forest, transmisja

Spotkanie Arsenalu z Nottingham Forest transmitowane będzie na antenie CANAL+Premium, a także platformie Viaplay. Początek starcia w niedzielę 30 października o godzinie 15:00.

