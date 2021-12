Arsenal – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (01.01.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Arsenal – Manchester City: typy i kursy na mecz Premier League. Rywalizacja w angielskiej ekstraklasie w 2022 roku rozpocznie się od hitu na Emirates Stadium. Na przeciwko siebie staną kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa w ostatnich tygodniach drużyny Arsenalu i Manchesteru City. W roli faworyta na murawę wybiegną goście, ale niewątpliwie czeka ich trudna przeprawa. W naszej zapowiedzi znajdziecie nie tylko informacje o formie obu drużyn, ale również typy i kursy bukmacherskie.

Arsenal – Manchester City, typy i przewidywania

Nie mamy wątpliwości, że w sobotnie popołudnie czeka nas niezwykle ciekawe spotkanie. Gospodarze za wszelką cenę będą chcieli pokazać, że są w stanie nawiązać rywalizację z Manchesterem City, co w ostatnich latach praktycznie im się nie udawało. Rozpędzony Manchester City do Londynu jedzie jednak po zwycięstwo, które będzie kolejnym krokiem w kierunku mistrzowskiego tytułu.

Czy Arsenal stać na sprawienie niespodzianki? Tego nie wykluczamy. Kanonierzy w ostatnich meczach imponowali formą i będą starali się ją potwierdzić także w sobotnie popołudnie. Nie będziemy zdziwieni, jeżeli uda im się wywalczyć remis. Potrzebować będą jednak do tego wysokiej skuteczności, bowiem biorąc pod uwagę formę Manchesteru City, trudno spodziewać się, aby goście nie zdobyli na Emirates Stadium przynajmniej jednego gola. Bramek spodziewamy się znacznie więcej, dlatego też stawiamy na wygraną Man City z podpórką w postaci remisu oraz dorzucamy do tego zakład na powyżej 2,5 bramki. Nasz typ: podwójna szansa: X2 i powyżej 2,5 bramki

Superbet 1.80 podwójna szansa: X2 i powyżej 2,5 bramki Przejdź na stronę Superbet

Arsenal – Manchester City, ostatnie wyniki

Końcówka roku była bardzo udana dla obu drużyn. Podopieczni Mikela Artety i Josep Guardioli w ostatnich tygodniach regularnie mogli świętować zwycięstwa, co ma również swoje odzwierciedlenie w ligowej tabeli.

Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, Kanonierzy notują obecnie serię pięciu kolejnych wygranych. Cztery z nich – 3:0 z Southampton, 2:0 z West Hamem, 4:1 z Leeds United i 5:0 z Norwich City – odnieśli na boiskach Premier League. Wysoką formę potwierdzili również w pucharowym meczu z Sunderlandem, który rozstrzygnęli na swoją korzyść wygrywając 5:1. Kanonierzy imponują nie tylko formą strzelecką, ale również dobrą grą w defensywie. Wszystko to sprawiło, że awansowali na czwarte miejsce w tabeli i zmniejszyli do siedmiu punktów stratę do drugiej Chelsea, mając do rozegrania jeden mecz więcej.

Choć Josep Guardiola przestrzega przez hurraoptymizmem, Manchester City pewnie zmierza po kolejny mistrzowski tytuł. Obywatele wygrali dziesięć ostatnich ligowych spotkań, dzięki czemu ich przewaga na drugą w tabeli Chelsea wynosi obecnie już osiem punktów.

W ostatnim ligowym meczu Manchester City skromnie 1:0 pokonał na wyjeździe Brentford, ale wcześniej nie miał litości dla kilku swoich rywali. Mistrzowie Anglii wygrywali efektownie z Leeds United (7:0), Newcastle United (4:0) i Leicester City (6:3).

Arsenal – Manchester City, historia

W ostatnich latach rywalizacja obu klubów została zdominowana przez Manchester City. Wystarczy spojrzeć na datę ostatniego ligowego zwycięstwa Arsenalu. Miało to miejsce w grudniu 2015 roku. Od tamtej pory obie drużyny na boiskach Premier League mierzyły się 12 razy. Dziesięć z tych spotkań zakończyło się wygranymi Obywateli, a w dwóch Kanonierom udało się wywalczyć jeden punkt. Ostatni raz dawno temu, bowiem w 2017 roku. Dziewięć ostatnich pojedynków kończyło się triumfami aktualnych mistrzów Anglii.

W obecnym sezonie obie drużyny miały już okazję mierzyć się ze sobą. Miało to miejsce pod koniec sierpnia, w ramach 3. kolejki. Arsenal wizyty na Etihad Stadium nie będzie jednak wspominał najmilej, bowiem zakończyła się ona tęgim laniem od rywali. Podopieczni Josepa Guardioli rozbili swojego rywala aż 5:0.

Arsenal – Manchester City, kursy bukmacherów

Bukmacherzy bardzo dobrze przeanalizowali możliwości obu klubów, a także historię ich bezpośrednich spotkań. Efektem tego są również kursy oferowane przez nich na ten pojedynek. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie dają oni większych szans Arsenalowi na sukces w tym meczu. Sobotni hit Premier League również dobra okazja do skorzystania z oferty Superbet, który w ramach oferty powitalnej oferuje między innymi darmowy zakład o wartości 34 zł. Aby go odebrać wystarczy przy rejestracji podać Superbet kod promocyjny GOAL.

Arsenal – Manchester City, transmisja meczu

Pierwsze spotkanie Premier League w 2022 roku będzie oczywiście można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu, który rozgrany zostanie w noworoczne popołudnie (start o 13:30) będzie dostępna na kanałach Canal+ Sport i Canal+ 4K Ultra HD. Mecz skomentują Przemysław Pełka i Rafał Nahorny.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Przejdź na stronę Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.