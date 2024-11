Arka Gdynia - Stal Stalowa Wola: typy i kursy na mecz Betclic 1. Ligi. Nie powinno zabraknąć emocji w potyczce z udziałem jednego z głównych pretendentów do awansu.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Arki Gdynia

Arka Gdynia Stal Stalowa Wola

Arka – Stal, typy bukmacherskie

Arka Gdynia w tym sezonie na zapleczu PKO BP Ekstraklasy pokazuje między innymi, że potrafi świetnie atakować. Pod dowództwem trenera Tomasza Grzegorczyka zespół z Gdyni jest bardzo dobrze zorganizowany, a następstwem takiego obrotu wydarzeń jest to, że dzisiaj Arkowcy są w czołówce tabeli Betclic 1. Ligi, mając na dzisiaj osiem oczek straty do lidera rozgrywek Bruk-Betu Termaliki. Z kolei Stal Stalowa Wola skupia się na walce o utrzymania, chcąc opuścić strefę spadkową. Beniaminek rozgrywek wziął udział w sześciu z ostatnich 10 spotkań, gdy tylko jednak z ekip zdobyła bramkę lub miał miejsce remis. To nie zwiastuje gradu goli w niedzielę. Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Obie drużyny strzelą – NIE

Arka – Stal, ostatnie wyniki

Ekipa z Gdyni w niedzielę ma zamiar wrócić na zwycięski szlak po remisie z GKS-em Tychy (1:1) przed reprezentacyjną przerwą. Arka wcześniej pokonała z kolei Wisłę Płock (2:0), zostając też wyeliminowana z Pucharu polski po przegranej z Piastem Gliwice (1:3). Ogólnie w roli gospodarza Arkowcy w ostatnich pięciu spotkaniach przegrali tylko raz, notując też cztery zwycięstwa.

Drużyna prowadzona przez Ireneusza Pietrzykowskiego ma zamiar podnieść się w niedzielę z kolan po wysokiej porażce ze Stalą Stalowa Wola (1:5). Stal wcześniej natomiast zaliczyła passę pięciu spotkań bez porażki, notując w nich dwa zwycięstwa i trzy remisy. Na wyjeździe drużyna ze Stalowej Woli nie przegrała od trzech meczów.

Arka – Stal, kursy bukmacherskie

bukmacherzy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo w niedzielę mają gospodarze. Typ na wygraną Arki Gdynia kształtuje się na poziomie 1.32. Remis wyceniono na 4.90. Z kolei opcję na ewentualne zwycięstwo Stali Stalowa Wola oszacowano na 8.60. Przy okazji rywalizacji drużyn Tomasza Grzegorczyka i Ireneusza Pietrzykowskiego można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Betclic. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Arka Gdynia Stal Stalowa Wola 1.32 4.90 8.60

Kursy mogą ulec zmianie.

Arka – Stal, typ kibiców

Arka – Stal, sytuacja kadrowa

Gospodarze przystąpią do potyczki bez jednego gracza. Nie będzie mógł wystąpić Kike Hermoso. U gości zabraknie z kolei Marcela Ruszela. Ogólnie rywalizacja zapowiada się interesująco, mając na względzie napastników. Arkowcy mają w swoich szeregach skutecznych Karola Czubaka i Szymona Sobczaka. Pierwszy ma dziesięć, a drugi siedem bramek w tej kampanii. Dla porównania najlepszy strzelec u rywali to Sebastian Strozik z dwoma trafieniami.

Arka – Stal, transmisja meczu

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia tylko w internecie. Transmisja ze spotkania Arka Gdynia – Stal Stalowa Wola zacznie się o godzinie 17:00 i będzie do zobaczenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV. Mecz można obejrzeć także dzięki usłudze Betclic TV. Uzyskanie do niej dostępu jest proste, bo wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolne środki.

