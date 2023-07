Arka Gdynia - Termalica Nieciecza: typy i kursy na inauguracyjny mecz zaplecza Ekstraklasy. Obie drużyny podchodzą do tej rywalizacji z czystą kartą. Na papierze trudno wskazać jednoznacznego faworyta, stąd piątkowe starcie zapowiada się niezwykle ciekawie. Zachęcamy do przeczytania zapowiedzi tej potyczki. Początek spotkania w Gdyni w piątek 21 lipca o godzinie 18:00.

Arka – Termalica, typy bukmacherskie

W inaugurującym spotkaniu rozgrywek pierwszoligowych zmierzą się ze sobą drużyny Arki Gdynia oraz Termalici Niecieczy. Oba zespoły podchodzą do tego meczu z czystą kartą. Na papierze trudno wskazać jednoznacznego faworyta. Niewątpliwie dla jednych jak i drugich będzie to wymagające starcie. My spodziewamy się bardzo bardzo zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć goli. Stawiamy na to, że w tej rywalizacji padnie więcej 2.5 bramki. Nasz typ: powyżej 2.5 gola

Arka – Termalica, ostatnie wyniki

Piłkarze Arki Gdynia przed rozpoczęciem rozgrywek pierwszoligowych zagrali cztery oficjalne sparingi. Dwukrotnie udało im się wyjść z nich zwycięsko (2:1 z Olimpią Elbląg oraz 2:0 z Radunią Stężyca), raz zremisować (0:0 z Chojniczanką) oraz ponieść jedną porażkę (2:3 z Piastem Gliwice).

Goście piątkowego pojedynku przed sezonem zagrali pięć oficjalnych meczów towarzyskich. Odnieśli zaledwie jedno zwycięstwo (11:1 z Radłovią Radłów), jeden remis (1:1 z MFK Karwiną), a także ponieśli aż trzy porażki (0:3 z Sigmą Ołumuniec, 1:2 z FC Brno i 0:3 z Koroną Kielce).

Arka – Termalica, historia

W minionej kampanii obie drużyny dwukrotnie stanęły naprzeciwko siebie. Jesienią na wyjeździe zwyciężyli piłkarze Termalici (2:1), natomiast na własnym stadionie w czerwcu padł taki sam rezultat dla zespołu z Niecieczy. Poprzednie trzy starcia to jeden remis oraz po jednej wygranej zarówno Arki Gdynia jak i Termalici.

Arka – Termalica, kursy bukmacherskie

Arka – Termalica, kto wygra?

Arka – Termalica, przewidywane skład

Arka Gdynia: Lenarcik – Stolc, Marcjanik, Lipkowski – Predenkiewicz, Milewski, Borecki, Gojny – Skóra, Kobacki – Czubak

Termalica Nieciecza: Loska – Zaviyskiy, Putivtsev, Farbiszewski, Radwański – Dombrovsky, Ambrosiewicz, Purece – Fassbender, Poznar, Karasek

Arka – Termalica, transmisja meczu

Początek starcia Arki Gdynia z Termalicą Nieciecza już w piątek (21 lipca) o godzinie 18:00. Pojedynek obejrzeć będzie można na platformie Polsat Box Go.

