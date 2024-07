Arka Gdynia – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (29.07.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Pirulo

Arka Gdynia – ŁKS Łódź, typy bukmacherskie

Poniedziałkowy hit Betclic 1. Ligi odbędzie się w Gdyni, gdzie Arka przegrywa ostatnio prestiżowe mecze. Tak było w finale baraży z Motorem oraz w ostatniej kolejce sezonu z GKS-em Katowice. Teraz do Trójmiasta wybiera się ŁKS, który w Ekstraklasie nie grzeszył skutecznością na wyjazdach (ledwie cztery zdobyte oczka). Warto pamiętać jednak, że łodzianie mają doświadczenie w wywalczaniu awansu do wyższej klasy rozgrywkowej, a ponadto pokonali Arkę w trzech z pięciu ostatnich meczów bezpośrednich. Myślę, że tak będzie i tym razem, chociaż to gdynianie są wyraźnym faworytem. Mój typ: wygrana ŁKS-u.

Arka Gdynia – ŁKS Łódź, ostatnie wyniki

Arka w sezonie 2024/2025 chce wreszcie wrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Gdynianie przygotowania rozpoczęli od zwycięstwa z Linfield. Później drużyna Wojciecha Łobodzińskiego nie wygrała żadnego z trzech spotkań towarzyskich. Nie zmieniło się to w kolejce inaugurującej bieżącą kampanię, ponieważ w Rzeszowie minimalnie lepsza okazała się Stal.

W nowym sezonie Betclic 1. Ligi nie doczekaliśmy się jeszcze ŁKS-u na boisku. Mecz łódzkiego klubu z Wisłą Kraków został przełożony. Jakub Dziółka i spółka wciąż rozgrywają zatem tylko sparingi. ŁKS zaczął od minimalnej porażki z Wieczystą Kraków. Później miało miejsce przekonujące zwycięstwo ze Stalą Mielec. Potem nastąpił remis z Puszczą Niepołomice. Ostatnio łodzianie okazali się słabsi od Piasta Gliwice.

Arka Gdynia – ŁKS Łódź, historia

Po raz ostatni kluby te rywalizowały w 1. lidze w kampanii 2022/2023. Wówczas w pierwszym meczu, który odbył się w Łodzi, lepszy był ŁKS, który zwyciężył 3:1. Arka nie zrewanżowała się rywalowi w Gdyni, ponieważ w Trójmieście padł remis 1:1.

Arka Gdynia – ŁKS Łódź, sytuacja kadrowa

W Arce sytuacja kadrowa jest coraz lepsza, ponieważ jak przyznał sam trener Wojciech Łobodziński, do składu gdynian niebawem wróci kilku zawodników. – Kike [Hermoso] czy Michał [Rzuchowski] mieli najdłuższy okres bez treningów – prawie 1,5 miesiąca. To proces, ale już jesteśmy blisko jeszcze mocniejszego rozszerzenia kadry – przyznał opiekun gospodarza poniedziałkowej konfrontacji.

W ŁKS-ie panuje optymizm w kwestii zdrowotnej. – Na tę chwilę wszyscy są do mojej dyspozycji. Husein Balić dziś wznowił zajęcia, więc mamy całą kadrę przygotowaną na to, żeby jechać do Gdyni – przyznał Jakub Dziółka, opiekun łodzian.

Arka Gdynia – ŁKS Łódź, kursy bukmacherskie

Poniedziałkowy mecz ma zdecydowanego faworyta, co ma również swoje odzwierciedlenie w kursach oferowanych na to spotkanie. Rozważając typ na wygraną Arki Gdynia kurs w Betclic wynosi aż 2.02. Z kolei typując wygraną ŁKS-u Łódź można liczyć na kurs aż 3.40. Warto również zwrócić uwagę na ofertę powitalną i skorzystać z zakładu bez ryzyka w Betclic, który otrzymasz podając kod promocyjny GOALPL.

Arka Gdynia – ŁKS Łódź, typ kibiców

Arka Gdynia – ŁKS Łódź, przewidywane składy

Arka: Lenarcik – Navarro, Stolc, Marcjanik, Gojny – Gaprindaszwili, Staniszewski, Borecki, Oliveira – Sobczak, Czubak

ŁKS: Bomba – Dankowski, Gulen, Kupczak, Louveau – Majcenic, Młynarczyk, Pirulo, Sitek – Tejan, Wysokiński

Arka Gdynia – ŁKS Łódź, transmisja meczu

Mecz 2. kolejki Betclic 1 Ligi pomiędzy zespołami Arki Gdynia i ŁKS-u Łódź rozegrany zostanie w poniedziałek (29 lipca) o godzinie 20:30. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na internetowej stronie oraz w aplikacji mobilnej dzięki usłudze Betclic TV, a także za pośrednictwem kanału TVP Sport. Aby uzyskać dostęp do transmisji na stronie Betclic należy zarejestrować konto z kodem GOALPL oraz wpłacić na nie dowolne środki.

