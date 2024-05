PressFocus Na zdjęciu: Olaf Kobacki

Arka Gdynia – GKS Katowice: typy bukmacherskie

W niedzielę w Gdyni stawką meczu będzie awans do Ekstraklasy. Arka potrzebuje remisu do zapewnienia sobie promocji. Tymczasem GKS musi pokonać gospodarzy, którzy u siebie wygrali cztery mecze z rzędu. Przyjezdni po raz ostatni polegli w delegacji jeszcze w lutym. Możliwe zatem, że dojdzie do podziału punktów. Mój typ: remis.

Arka Gdynia – GKS Katowice: ostatnie wyniki

Piłkarze Wojciecha Łobodzińskiego w minionej kolejce doznali porażki w derbach Trójmiasta z Lechią, co popsuło Arce świętowanie awansu do Ekstraklasy. Gdynianie ulegli rywalowi 1:2. Tym samym wygrali oni zaledwie dwa z pięciu ostatnich ligowych meczów.

GKS ma znacznie lepsze nastroje od swojego najbliższego przeciwnika, ponieważ wygrał każdy z czterech ostatnich meczów. Katowiczanie rozbili ostatnio kandydują do awansu Wisłę Kraków, a wcześniej ograli GKS Tychy. Na swoim koncie mają też pokonanie Stali Rzeszów i Polonii Warszawa.

Arka Gdynia – GKS Katowice: historia

Dwa ostatnie mecze bezpośrednie nie wyłoniły triumfatora. W Gdyni Arka dwukrotnie wychodziła na prowadzenie, ale finalnie musiała zadowolić się remisem 2:2. W Katowicach GKS także z powodzeniem gonił wynik, ponieważ skończyło się 1:1.

Arka Gdynia – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu Arka Gdynia – GKS Katowice są gospodarze, co odzwierciedlają kursy bukmacherskie. Za wygraną gości można zarobić nawet 3.10 za postawioną złotówkę. Triumf ekipy z Gdyni to wycena około 2.29. Przy rejestracji konta u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego pakietu powitalnego na rynku.

Arka Gdynia – GKS Katowice: przewidywane składy

Arka Gdynia: Lenarcik, Stolc, Marcjanik, Dobrotka, Navarro, Milewski, Borecki, Adamczyk, Skóra, Kobacki, Czubak

GKS Katowice: Kudła, Komor, Jędrych, Jaroszek, Wasielewski, Repka, Kozubal, Marzec, Błąd, Mak, Bergier

Arka Gdynia – GKS Katowice: typ kibiców

Arka Gdynia – GKS Katowice: transmisja meczu

Spotkanie Arka Gdynia – GKS Katowice odbędzie się 26 maja 2024 roku. Początek meczu o godzinie 15:00. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport 3 oraz na stronie polsatboxgo.pl.

