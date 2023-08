IMAGO/Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Stratos Svarnas

Aris Limassol Raków Częstochowa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 sierpnia 2023 11:52 .

Aris – Raków, typy bukmacherskie

Raków Częstochowa do rewanżowego spotkania przystąpi z zaliczką dzięki wygranej 2:1 przed własną publicznością, ale byłaby ona znacznie lepsza, gdyby nie chwila nieuwagi w drugiej połowie. W rewanżowym meczu na Cyprze mistrzów Polski czeka niewątpliwie trudna przeprawa i możemy spodziewać się bardzo ciekawego spotkania. Gospodarze muszą zagrać ofensywnie, co może również dać piłkarzom Rakowa okazję do kontrataków.

Aris – Raków, ostatnie wyniki

Piłkarze Arisu nie rozpoczęli jeszcze ligowej rywalizacji, a co za tym idzie mieli wolny ostatni weekend. Mogli więc odpocząć po wymagającej podróży do Częstochowy i spokojnie przygotowywać się do rewanżowego pojedynku przed własną publicznością.

Takiego komfortu nie miała drużyna Rakowa, która w piątek rozegrała ligowe spotkanie z Piastem Gliwice. Nastroje po jego zakończeniu nie mogły być dobre, bowiem zespół Dawida Szwargi musiał uznać wyższość przeciwnika ulegając 1:2. W Częstochowie muszą szybko zapomnieć o tym występie i skupić się tylko i wyłącznie na wtorkowym rewanżu.

Aris – Raków, historia

Ubiegłotygodniowy pojedynek był jak dotąd jedyną konfrontacją obu drużyn w historii. Wygrana 2:1 Rakowa była jednocześnie siódmą wygraną (w 15 meczu) polskiej drużyny w rywalizacji z Cypryjczykami. We wtorek częstochowianie będą walczyć również o piąty awans w pucharowej rywalizacji z zespołami z Cypru. Do tej pory na siedem takich przypadków cztery zakończyły się awansem polskich zespołów.

Aris – Raków, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem wtorkowego meczu rewanżowego jest drużyna Arisu. Kursy na wygraną Rakowa przekraczają aktualnie 3.00.

Aris – Raków, kto wygra?

Kto awansuje do kolejnej rundy? Aris 17% Raków 83% 12 + Głosy Oddaj swój głos: Aris

Raków

Aris – Raków, przewidywane składy

W składzie Rakowa względem pierwszego spotkania nie należy spodziewać się rewolucji. Niewykluczone, że do wyjściowego składu wróci Łukasz Zwoliński, który tydzień temu pojawił się na murawie dopiero w trakcie drugiej połowy.

Aris: Vana Alves – Boakye, Brorsson, Yago, Caju – Babicka, Struski, Nikolić, Gomis, Bengtsson – Mayambela

Raków: Kovacević – Racovitan, Arsenić, Svarnas – Tudor, Papanikolaou, Berggren, Cebula, Koczerhin – Zwoliński

Aris – Raków, transmisja meczu

Rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów Aris Limassol – Raków Częstochowa rozegrany zostanie we wtorek (15 sierpnia) o godzinie 19:00. Spotkanie będzie transmitowane na kanale TVP Sport.

