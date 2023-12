Antwerp – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (13.12.2023)

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Royal Antwerp FC Barcelona

Antwerp – Barcelona, typy bukmacherskie

FC Barcelona na zakończenie fazy grupowej Ligi Mistrzów uda się na wyjazd do Belgii. Rywalem Dumy Katalonii będzie Royal Antwerp, czyli zespół debiutujący w rozgrywkach Champions League. Belgowie nie mają już o co walczyć, podobnie jak Blaugrana. Nie oznacza to jednak, że w tym spotkaniu zabraknie emocji.

Wiele wskazuje na to, że przyjezdni ponownie odniosą wysokie zwycięstwo. Pomimo słabszej formy drużyna Xaviego Hernandeza nie powinna mieć kłopotów z pokonaniem Antwerpii. Mój typ to wygrana FC Barcelony.

STS 1.60 Wygrana FC Barcelony Typuj

Antwerp – Barcelona: bonus 400 zł za wygraną Barcy

Antwerp – Barcelona, ostatnie wyniki

Antwerpia w Lidze Mistrzów nie zaprezentowała się najlepiej. W pięciu meczach belgijska drużyna zanotowała pięć porażek, uzyskując bilans bramkowy 3:15. Ostatnią nadzieją na uratowanie honoru będzie wywalczenie punktu z Barceloną.

Duma Katalonii w grupie H zajmuje 1. miejsce z dorobkiem 12 punktów. Drużyna Xaviego zanotowała cztery wygrane i sensacyjną porażkę z Szachtarem.

Antwerp – ostatnie 5 meczów Antwerpia w pięciu poprzednich meczach zanotowała trzy wygrane, porażkę i remis. Barcelona – ostatnie 5 meczów FC Barcelona w pięciu ostatnich spotkaniach również zaliczyła trzy zwyciętwa, porażkę i remis.

Antwerp – Barcelona, historia

Obie drużyny w swojej dotychczasowej historii mierzyły się tylko raz. Miało to miejsce na inaugurację fazy grupowej obecnej edycji Ligi Mistrzów. Blaugrana rozbiła Belgów aż 5:0.

Antwerp – Barcelona: spotkania bezpośrednie (H2H)

Antwerp – Barcelona, kursy bukmacherskie

Antwerpia jest skazywana na porażkę przez bukmacherów. Kurs na wygraną belgijskiej ekipy wynosi około 5.75. Natomiast na zwycięstwo FC Barcelony współczynnik oscyluje w granicach 1.60. Przy okazji warto wspomnieć, że podając podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL, można skorzystać z atrakcyjnego pakietu powitalnego.

Antwerp – Barcelona, typ kibiców

Czy FC Barcelona pokona Antwerpię? Tak 100% Nie 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Antwerp – Barcelona, przewidywane składy

Royal Antwerp będzie musiało sobie poradzić bez kilku zawodników. Są to: Ekkelenkamp, Engels, Muja, Ondrejka, Valencia i Verhulst. Oprócz tego zagrożony jest występ Bataille’a.

Xavi miał zrezygnować z Roberta Lewandowskiego, Ronalda Araujo i Ilkaya Gundogana. Jednak w ostatniej chwili zmienił zdanie i umieścił tych zawodników w kadrze. Duma Katalonii nie skorzysta w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Ter Stegena, Gaviego, Inigo Martineza i prawdopodobnie Mikela Alonso.

Royal Antwerp Mark van Bommel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Royal Antwerp Mark van Bommel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 9 George Ilenikhena 33 Zeno Van Den Bosch 46 Milan Smits 52 Kobe Corbanie 81 Niels Devalckeneer 91 Senne Lammens 3 Álex Balde 7 Ferrán Torres 20 Sergi Roberto 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 30 Marc Casado 31 Diego Kochen 32 Fermín López 33 Pau Cubarsí 34 Aleix Garrido 35 Ángel Alarcón 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort Royal Antwerp Mark van Bommel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Royal Antwerp Mark van Bommel 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Xavi Hernandez Rezerwowi ▼ 9 George Ilenikhena 33 Zeno Van Den Bosch 46 Milan Smits 52 Kobe Corbanie 81 Niels Devalckeneer 91 Senne Lammens 3 Álex Balde 7 Ferrán Torres 20 Sergi Roberto 26 Ander Astralaga 27 Lamine Yamal 30 Marc Casado 31 Diego Kochen 32 Fermín López 33 Pau Cubarsí 34 Aleix Garrido 35 Ángel Alarcón 38 Marc Guiu 39 Héctor Fort

Antwerp – Barcelona, transmisja meczu

Początek meczu Antwerp – FC Barcelona zaplanowano na środę (13 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisję pojedynku pokaże kanał telewizyjny Polsat Sport Premium 3. Oznacza to, że pojedynek będzie można śledzić także w usłudze CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić aż 240 zł. Taki rabat obowiązuje przy wykupieniu rocznego dostępu do paczki ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Z oferty możesz skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

