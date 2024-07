Anglia – Szwajcaria: typy, kursy, zapowiedź (06.07.2024)

Eibner-Pressefoto/Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Anglia Szwajcaria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2024 13:47 .

Anglia – Szwajcaria, typy bukmacherskie

W przypadku zwycięstwa jakiejkolwiek drużyny bukmacherzy oferują dość wysokie kursy. Aczkolwiek biorąc pod uwagę kilka niespodzianek, które widzieliśmy do tej pory, moim zdaniem lepiej pójść inną drogą. Szwajcaria swoją wartość na Euro 2024 udowodniła, zaś Anglia pokazała, że nie trafiła z najwyższą formą na turniej w Niemczech. Dlatego w tym spotkaniu proponuje zakład, że obie drużyny strzelą bramkę. Helweci w 3 z 4 meczów zarówno strzelali, jak i tracili min. jednego gola. Anglicy natomiast choć tylko dwukrotnie wyciągali piłkę z siatki, nie imponują formą, co może zwiastować, że rozpędzeni Szwajcarzy znajdą drogę do ich bramki. W tym przypadku warto zwrócić uwagę na promocję Superbet, który pozwala zagrać zakład na gola jednej z drużyn po kursie 200! Mój typ: gol Anglii/Szwajcarii.

kurs na wygraną Anglii – 2.25 w Superbet

kurs na remis – 3.00 w Superbet

kurs na wygraną Szwajcarii – 3.80 w Superbet

Kurs 200 na gola Anglii lub Szwajcarii

Świetną promocję na ćwierćfinałowy pojedynek przygotował bukmacher Superbet. Pozwala bowiem postawić zakład na hola Anglii lub Szwajcarii w podstawowym czasie gry po kursie 200! Stawiając zaledwie 2 zł można zgarnąć dzięki tej ofercie aż 400 zł bonusu. Z promocji skorzystasz podając kod promocyjny GOAL podczas rejestracji w Superbet. Niżej znajdziesz również informacje krok po kroku jak skorzystać z tej oferty.

Załóż konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Wpłać co najmniej 50 zł Postaw po rejestracji konta zakład pojedynczy z oferty przedmeczowej na gola Anglii lub Szwajcarii w regulaminowym czasie gry w meczu Mistrzostw Europy 2024 (typ zakładu: Anglia – liczba goli – powyżej 0.5 lub Anglia strzeli gola – tak lub Szwajcaria – liczba goli – powyżej 0.5 lub Szwajcaria strzeli gola – tak). Minimalna stawka zakładu to 2 zł. W przypadku wyższej stawki do promocji zaliczona zostanie stawka 2 zł Jeżeli kupon okaże się wygrany otrzymasz od Superbet bonus 400 zł. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie promocji

Anglia – Szwajcaria, ostatnie wyniki

Podopieczni Garetha Southgate mimo dotarcia do ćwierćfinału nie prezentują odpowiedniego poziomu. Choć w pierwszym spotkaniu na turnieju wygrali (1:0) z Serbią, tak w każdym następnym spotkaniu w regulaminowym czasie gry wynik na tablicy wskazywał remis. Z Duńczykami podzielili się punktami, remisując (1:1), natomiast ze Słowenią padł bezbramkowy remis. Również dziewięćdziesiąt minut starcia ze Słowacją nie przyniosło rozstrzygnięcia. O losach awansu do ćwierćfinału przesądziła dogrywka, w której Anglia wygrała (2:1) i zapewniła sobie miejsce w najlepszej ósemce turnieju.

Szwajcaria to jedna z największych niespodzianek turnieju. Mało kto mógł przewidzieć, że Helweci będą w stanie dotrzeć aż tak daleko. Mimo wszystko postawę zespołu Murata Yakina należy docenić, bowiem pokazali się z bardzo dobrej strony w fazie grupowej. Co więcej, w 1/8 finału Euro 2024 wyrzucili za burtę aktualnych Mistrzów Europy. Podczas zmagań w grupie odnieśli zwycięstwo (3:1) z Węgrami, zaś w dwóch następnych meczach nastąpił podział punktów (1:1) ze Szkocją oraz Niemcami. Sensacyjny wynik jak już wspominałem, osiągnęli w poprzednim spotkaniu, wygrywając (2:0) z Włochami.

Anglia – Szwajcaria, historia

Reprezentacja Anglii w przeszłości rywalizowała ze Szwajcarią aż 27 razy. Bilans bezpośrednich spotkań jest zdecydowanie korzystniejszy dla wyspiarzy, którzy wygrali 18 meczów, 6 razy zremisowali i tylko trzykrotnie przegrali. Po raz pierwszy w historii obie drużyny stanęły naprzeciwko siebie w 1933 roku, gdy Anglia wysoko wygrała (4:0) podczas meczu towarzyskiego. Z kolei ostatni raz spotkanie Anglia – Szwajcaria miało miejsce w marcu 2022 roku. Wtedy również górą byli Anglicy, wygrywając (2:1) na własnym stadionie.

Warto dodać, że w meczach o stawkę obie reprezentacje rywalizowały 12 razy. Tylko raz szwajcarska drużyna narodowa była w stanie przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść, wygrywając (2:1) w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata 1982.

Anglia – Szwajcaria, kursy bukmacherskie

Faworytem ćwierćfinałowej potyczki Anglia – Szwajcaria według bukmacherów będzie drużyna Trzech Lwów. Kurs u bukmachera Superbet na zwycięstwo Anglików wynosi 2.25. Z kolei triumf Helwetów, którzy przystąpią do meczu w roli underdoga, ma współczynnik 3.80. Remis w tym spotkaniu oszacowano z kursem 3.00.

Przy okazji tego meczu zwracam również uwagę na specjalną ofertę Superbet – kurs 200 na gola Anglii lub Szwajcarii. Dzięki tej promocji możesz zgarnąć aż 400 zł bonusu.

Anglia Szwajcaria 2.25 3.00 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2024 13:47 .

Anglia – Szwajcaria, sytuacja kadrowa

Żółta kartka, którą w meczu ze Słowacją obejrzał Marc Guehi zmusza trenera Anglików do roszad w formacji defensywnej. Obrońca Crystal Palace zobaczył w poprzednim starciu drugą żółtą kartkę, w związku z czym został zawieszony na jedno spotkanie. Nieobecność 23-latka to jednak tylko jedna absencja w składzie Synów Albionu. Pozostali piłkarze będą do dyspozycji selekcjonera.

Murat Yakin ma ogromny przywilej dowolnego wyboru zawodników na mecz z Anglią. Po zawieszeniu do kadry meczowej wraca Fabian Rieder. Reszta zespołu również będzie do dyspozycji trenera, bowiem nikt w kadrze Helwetów nie narzeka na problemy zdrowotne.

Anglia – Szwajcaria, przewidywane składy

Gareth Southgate przez cały czas trwania turnieju nie może znaleźć optymalnej jedenastki. Selekcjoner reprezentacji Anglii często rotuje składem w poszukiwaniu najlepszego rozwiązania. Podczas ćwierćfinałowego pojedynku również możemy zobaczyć pewne roszady w składzie. W porównaniu do ostatniego meczu ze Słowacją od pierwszych minut na boisku prawdopodobnie nie zobaczymy takich piłkarzy jak Kyle Walker i Marc Guehi. Na lewej stronie w formacji ofensywnej ma wyjść Luke Shaw, zaś jednym ze stoperów będzie Ezri Konsa. Pozostałe nazwiska na czele z Bellinghamem, Fodenem czy Kanem awizowane są do wyjściowej jedenastki.

W przewidywanym składzie Szwajcarii na mecz z Anglią widoczna jest tylko jedna zmiana. Do podstawowego składu ma wrócić Silvan Widmer, który w 1/8 finału pauzował za nadmiar żółtych kartek. Podczas rywalizacji z Włochami jego miejsce na murawie zajął Fabian Rieder, lecz tym razem piłkarz VfB Stuttgart rozpocznie mecz na ławce rezerwowych. Ponadto selekcjoner Murat Yakin postawił na sprawdzonych graczy, którzy nie zawiedli w poprzednich spotkaniach. Na boisku zobaczymy m.in. Granita Xhakę, Breela Embolo czy Dana Ndoye.

Anglia Gareth Southgate Szwajcaria Murat Yakin Anglia Gareth Southgate 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Szwajcaria Murat Yakin Rezerwowi 8 Trent Alexander-Arnold 12 Kieran Trippier 13 Aaron Ramsdale 15 Lewis Dunk 16 Conor Gallagher 17 Ivan Toney 18 Anthony Gordon 19 Ollie Watkins 20 Jarrod Bowen 21 Eberechi Eze 22 Joe Gomez 23 Dean Henderson 24 Cole Palmer 25 Adam Wharton 2 Leonidas Stergiou 4 Nico Elvedi 6 Denis Zakaria 9 Noah Okafor 11 Renato Steffen 12 Yvon Mvogo 14 Steven Zuber 15 Cedric Zesiger 16 Vincent Sierro 18 Kwadwo Duah 21 Gregor Kobel 23 Xherdan Shaqiri 24 Ardon Jashari 25 Zeki Amdouni 26 Fabian Rieder

Anglia – Szwajcaria, transmisja meczu

Mecz Anglia – Szwajcaria w ćwierćfinale Euro 2024 będzie można oglądać w telewizji na kanałach TVP2 oraz TVP Sport. Rywalizacja o awans do półfinału będzie również dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl. Początek spotkania w sobotę (6 lipca) o godzinie 18:00. Konfrontację skomentuje duet komentatorów Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

