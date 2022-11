Albania – Włochy: typy, kursy, zapowiedź (16.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wilfred Gnonto

Reprezentacja Włoch kolejny raz przegapi mundial w Katarze. Podopieczni Roberto Manciniego czas rozpaczy mają już jednak za sobą i w zasadzie przygotowują się do eliminacji do Euro 2024. We wtorkowy wieczór Squadra Azzura zmierzy się w spotkaniu kontrolnym z Albanią. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Air Albania Stadium Mecz towarzyski Albania Włochy 8.00 4.25 1.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 listopada 2022 21:41 .

Albania – Włochy, typy na mecz i przewidywania

Wystarczy spojrzeć na bezpośrednie mecze z udziałem obu drużyn, aby poznać nasze oczekiwania względem batalii na Air Albania Stadium. Spodziewamy się, że Włosi pierwsi zdobędą bramkę, ale Albania może postawić trudne warunki ekipie Roberto Manciniego. Liczymy na co najmniej trzy gole. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Albania – Włochy, sytuacja kadrowa

Squadra Azzurra może zagrać we wtorkowym starciu w eksperymentalnym zestawieniu. W ataku włoskiej ekipy mają wystąpić Wilfried Gnonto oraz Giacomo Raspadori. Rządzić w drugiej linii ma natomiast Nicolo Barella. W szeregach gospodarzy największą gwiazdą wydaje się trener Edo Reja. Jeśli chodzi o zawodników, to dobrze znany fanom calcio będzie na pewno Mergim Berisha.

Albania – Włochy, ostatnie wyniki

Gospodarze piątkowej potyczki mają na swoim koncie serię dziewięciu spotkań bez wygranej. Albania ostatnio przegrała z Katarem (0:1). Ostatnie zwycięstwo team Edo Reji zaliczył w listopadzie minionego roku w starciu z Andorą (1:0).

Podopieczni Roberto Manciniego mają z kolei nadzieję, że będą kontynuować passę zwycięskich spotkań. We wrześniu reprezentacja Włoch w pokonanym polu pozostawiła Anglię (1:0), czy Węgry (2:0).

Albania – Włochy, historia

W trzech ostatnich potyczkach między obiema ekipami za każdym razem górą była Squadra Azzurra. Włosi po raz ostatni mierzyli się z Albańczykami w październiku 2017 roku. Wygrali wówczas 1:0 po golu Antonio Candrevy.

Albania – Włochy, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Roberto Manciniego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 1,45. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Albania – Włochy, przewidywane składy

Albania: Berisha – Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Djimsiti, Lenjani, Abrashi, Asllani, Bajrami, Uzuni, Broja

Włochy: Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Bastoni, Dimarco, Barella, Tonali, Verratti, Politano, Raspadori, Gnonto.

Albania – Włochy, transmisja meczu

Mecz Albania – Włochy będzie oczywiście transmitowane w polskiej telewizji. Spotkanie będzie dostępne na Polsat Sport News. Potyczka zacznie się w piątek o godzinie 20:45.

