Pressfocus Na zdjęciu: Sandro Tonali

27. kolejka Serie A rozpocznie się w piątek i od meczu z udziałem lidera tabeli. Milan podejmie na San Siro Udinese. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.

San Siro Serie A AC Milan Udinese 1.48 4.55 7.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 lutego 2022 18:46 .

AC Milan – Udinese Calcio, typy i przewidywania

Dwie ostatnie bezpośrednie konfrontacje między Milanem, a Udinese zakończyły się remisem. To absolutnie nie zadowoli mediolańczyków, którzy potrzebują punktów, aby wciąż być liderem tabeli. Naszym zdaniem na San Siro zobaczymy gola dla obu stron. Taki scenariusz spełnił się w czterech z pięciu ostatnich bezpośrednich potyczek.

STS 1,99 Obie drużyny strzelą – TAK Przejdź do STS

AC Milan – Udinese Calcio, sytuacja kadrowa

Simone Pioli ponownie nie będzie miał do dyspozycji Zlatana Ibrahimovicia, który nie doszedł jeszcze do pełni sił. Kontuzję leczy Simon Kjaer, a zawieszony za kartki jest Ismael Bennacer. Gabriele Cioffi ma lepszą sytuację kadrową. Jedyna niewiadoma to Bram Nuytinck i jego gotowość do ewentualnego występu.

AC Milan – Udinese Calcio, ostatnie wyniki

Piłkarze Milanu nie uczestniczą już w europejskich pucharach. Wobec tego w tym tygodniu nie rozgrywali żadnego meczu. To z kolei oznacza, że mediolańczycy muszą czekać do piątku, aby zrehabilitować się za ostatnią wpadkę w Serie A. Zawodnicy dowodzeni przez Stefano Pioliego nie zdołali pokonać Salernitany i musieli zadowolić się remisem 2:2.

W niełatwej sytuacji są zawodnicy Udinese. Dość niespodziewanie są oni bowiem zamieszani w walkę o utrzymanie w Serie A. Zebry są trzy punkty w tabeli nad Cagliari, które na ten moment upuszcza włoską elitę. Ekipę z siedzibą na Dacia Arena ratuje fakt, że ma do rozegrania dwie zaległe potyczki. Udinese niedawno zremisowało z Lazio (1:1). Wcześniej zostało jednak rozbite przez Hellas (0:4).

Zobacz również: aktualna tabela Serie A

AC Milan – Udinese Calcio, historia

11 grudnia minionego roku miał miejsce setny mecz między tymi klubami. Wówczas nie wyłoniono zwycięzcy (1:1). Był to remis numer 36. Milan triumfował 43 razy. 21 konfrontacji na swoją korzyść rozstrzygnęło Udinese.

AC Milan – Udinese Calcio, kursy bukmacherów

AC Milan – Udinese Calcio, przewidywane składy

Milan: Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz, Leao; Giroud

Udinese: Silvestri; Becao, Mari, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto

AC Milan – Udinese Calcio, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w piątek 25 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 32-letni Matteo Marchetti. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 1.

Pakiet Powitalny do 1504zł. Zakład bez ryzyka do 234zł! Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.