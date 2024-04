Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Bartosz Zmarzlik

Złoty Kask 2024: gdzie oglądać?

W sobotę mieliśmy okazję emocjonować się rywalizacją w Memoriale Edwarda Jancarza, natomiast w świąteczny poniedziałek odbędzie się finał turnieju o Złoty Kask. Na starcie stanie wielu świetnych zawodników. Wśród nich znajdą się obrońca tytułu Maciej Janowski oraz główny faworyt do zwycięstwa Bartosz Zmarzlik. Kibice, którzy zasiądą na trybunach stadionu w Opolu, mogą spodziewać się dużych emocji.

Rywalizację o Złoty Kask będzie można oglądać również w telewizji i online. Turniej rozpocznie się w poniedziałek (1 kwietnia) o godzinie 14:00.

Złoty Kask 2024: transmisja na żywo w TV

Finałową rywalizacje o Złoty Kask 2024 będzie można oglądać “na żywo” w telewizji. Transmisja dostępna będzie od godziny 13:30 na kanale CANAL+ Sport 5. Sama rywalizacja rozpocznie się o godzinie 14:00.

Złoty Kask 2024: transmisja online

Jeżeli nie będziesz miał dostępu do tradycyjnej telewizji, turniej o Złoty Kask obejrzysz za pośrednictwem internetu. Transmisja będzie prowadzona w usłudze CANAL+ online. Możesz skorzystać z oferty i obniżyć koszt dostępu do pakietu CANAL+ do 39 zł miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące. Standardowa cena to 54 zł. Z promocji można skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kiedy i o której turniej Złoty Kask?

Turniej o Złoty Kask odbędzie się w poniedziałek (1 kwietnia) o godzinie 14:00. Czołowych żużlowców gościć będzie stadion w Opolu.

