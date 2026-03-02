REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Zagłębie Lubin – Wisła Płock: gdzie oglądać?
W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do interesującego pojedynku – Zagłębie Lubin zmierzy się z Wisłą Płock. Zespół Miedziowych z 35 punktami zajmuje 3. miejsce w tabeli, a drużyna Nafciarzy ma 33 oczka i plasuje się na 6. pozycji w stawce. Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie oraz emocjonująco. Początek tej rywalizacji już w poniedziałek, czyli 2 marca, o godzinie 19:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Zagłębie Lubin – Wisła Płock.
Zagłębie Lubin – Wisła Płock: transmisja w TV
Starcie w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępne na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Komentarz zapewnią Tomasz Witas i Tomasz Wieszczycki.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Zagłębie Lubin – Wisła Płock: stream online
Potyczkę między Zagłębiem Lubin a Wisłą Płock można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tego meczu znajdziesz w serwisie streamingowym CANAL+ online.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Zagłębie Lubin – Wisła Płock: kursy bukmacherskie
Zagłębie Lubin – Wisła Płock: pytania i odpowiedzi
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (2 marca) o godzinie 19:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.