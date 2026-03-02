Zagłębie Lubin – Wisła Płock: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (02.03.2026)

2. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Źródło:  Goal.pl

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czas na starcie ekipy Miedziowych z drużyną Nafciarzy. Pierwszy gwizdek sędziego głównego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 19:00.

Piłkarze Wisły Płock
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock
Oglądaj Ekstraklasę, La Ligę, Premier League i Ligę Mistrzów ZA DARMO aż do finału! Odbierz voucher na Canal Plus Online w promocji Fortuny

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: gdzie oglądać?

W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do interesującego pojedynku – Zagłębie Lubin zmierzy się z Wisłą Płock. Zespół Miedziowych z 35 punktami zajmuje 3. miejsce w tabeli, a drużyna Nafciarzy ma 33 oczka i plasuje się na 6. pozycji w stawce. Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie oraz emocjonująco. Początek tej rywalizacji już w poniedziałek, czyli 2 marca, o godzinie 19:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Zagłębie Lubin – Wisła Płock.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: transmisja w TV

Starcie w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępne na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Komentarz zapewnią Tomasz Witas i Tomasz Wieszczycki.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: stream online

Potyczkę między Zagłębiem Lubin a Wisłą Płock można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tego meczu znajdziesz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa |

2 marca 2026

19:00

2.55
3.00
3.20
Wisła Płock
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2026 18:05

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Zagłębie Lubin – Wisła Płock?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Lubin – Wisła Płock?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (2 marca) o godzinie 19:00.

