Zagłębie Lubin – Wisła Płock: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czas na starcie ekipy Miedziowych z drużyną Nafciarzy. Pierwszy gwizdek sędziego głównego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 19:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Płock

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: gdzie oglądać?

W 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do interesującego pojedynku – Zagłębie Lubin zmierzy się z Wisłą Płock. Zespół Miedziowych z 35 punktami zajmuje 3. miejsce w tabeli, a drużyna Nafciarzy ma 33 oczka i plasuje się na 6. pozycji w stawce. Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie oraz emocjonująco. Początek tej rywalizacji już w poniedziałek, czyli 2 marca, o godzinie 19:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: transmisja w TV

Starcie w ramach 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie dostępne na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5. Komentarz zapewnią Tomasz Witas i Tomasz Wieszczycki.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: stream online

Potyczkę między Zagłębiem Lubin a Wisłą Płock można obejrzeć także za pośrednictwem internetu. Transmisję z tego meczu znajdziesz w serwisie streamingowym CANAL+ online.

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: kursy bukmacherskie

Zagłębie Lubin Wisła Płock Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 marca 2026 18:05

Zagłębie Lubin – Wisła Płock: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Zagłębie Lubin – Wisła Płock? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Zagłębie Lubin – Wisła Płock? Pierwszy gwizdek wybrzmi w poniedziałek (2 marca) o godzinie 19:00.

