PressFocus Na zdjęciu: Damjan Bohar

Zagłębie – Pogoń, gdzie oglądać

Zagłębie Lubin prezentuje ostatnio wyborną formę w PKO BP Ekstraklasie. Trzy ostatnie mecze to zwycięstwa nad Lechem Poznań, Miedzią Legnica i Radomiakiem Radom.

W sobotę czeka Miedziowych spore wyzwanie. Na ich stadion przyjedzie bowiem Pogoń Szczecin. Portowcy przegrali, co prawda, z Rakowem Częstochowa, ale w tym sezonie zdarza się to każdemu. Wcześniej jednak wygrali dwa mecze w niezłym stylu i wciąż naciskają na trzeciego Kolejorza. Na ten moment tracą do mistrza kraju trzy punkty.

Zagłębie – Pogoń, transmisja na żywo w TV

Mecz 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy obejrzysz na CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3.

Zagłębie – Pogoń, transmisja online

Zagłębie – Pogoń, kursy bukmacherskie

To przyjezdni są stawiani przez bukmacherów w roli faworytów.

Stadion Zaglebie Ekstraklasa Zagłębie Lubin Pogoń Szczecin 3.20 3.40 2.37 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 marca 2023 09:52 .

