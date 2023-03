PressFocus Na zdjęciu: Zagłębie Lubin

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin: typy i przewidywania

Zagłębie Lubin pod wodzą Waldemara Fornalika szybko się odbudowało, zanotowało cztery wygrane i oddaliło się od strefy spadkowej, mając nad nią sześć punktów przewagi. Pogoń Szczecin gra w kratkę, gubi cenne punkty i nie może być pewna miejsca gwarantującego start w eliminacjach europejskich pucharów. Portowcy ostatnio przegrali na własnym stadionie z Rakowem i choć do trzeciego w tabeli Lecha tracą tylko trzy punkty, to po piętach depczą im Widzew, Cracovia i Warta.

Miedzowi będą chcieli znowu zapunktować, aby jak najszybciej zapewnić sobie ligowy byt i skupić się na budowaniu fundamentów pod coś więcej na przyszły sezon. Ich sobotni rywal ma ambitniejsze plany już na ten sezon, a kolejna porażka może go oddalić od tego celu. Należy się spodziewać inicjatywy ze strony gości, którzy lubią grać piłką, i kontr Zagłębia. Czy to oznacza dużą liczbę goli? Cóż, Pogoń dysponuje drugą najlepszą ofensywą w lidze, po Rakowie, a w jej meczach pada zwykle sporo bramek. Kurs na powyżej 2.5 gola w meczu w Betfan jest już niezły – 1.84.

Ciekawą opcją jest również typ na to, że nie będzie BTTS-u. W 10 ostatnich bezpośrednich meczach Zagłębia z Pogonią w Ekstraklasie, aż siedem razy padał wynik do zera. Choć nasz ekspert i kolega redakcyjny Kuba Olkiewicz widzi właśnie to odwrotnie i typuje BTTS.

Mój typ na mecz Zagłębie – Pogoń to powyżej 2,5 gola. Wierzę, że Portowcy będą mocno atakowali i coś im wpadnie, na co gospodarze będą musieli reagować i zrobi się otwarte spotkanie ze sporą liczbą okazji i goli.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin: sytuacja kadrowa

Waldemar Fornalik w najbliższej kolejce będzie musiał sobie radzić bez Marko Poletanovicia i Tomasza Makowskiego, którzy pauzują za kartki. To samo spotkało Konstantinosa Triantafyllopoulosa po stronie Pogoni. Oprócz tego w zespole gości znowu nie zobaczymy Michała Kucharczyka, Kacpra Smolińskiego i Stanisława Wawrzynowicza, którzy są kontuzjowani.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin: ostatnie wyniki

Zagłębie ma serię trzech kolejnych wygranych. Miedziowi grają w końcu na miarę potencjału kadrowego. W tym czasie mają na rozkładzie między innymi Lecha Poznań, z którym wygrali na wyjeździe 2:1. W poprzedniej kolejce przerwali passę Radomiaka, który był niepokonany w tym roku do meczu z ekipą Fornalika.

Pogoń zaczęła słabo bieżący rok, w trzech pierwszych meczach po wznowieniu rozgrywek ugrała tylko punkt. Potem przełamała się i wygrywając kolejno z Wartą i Wisłą Płock pokazała, że wraca do gry o podium. Przed tygodniem została sprowadzona na ziemię przez rozpędzony Raków (0:2).

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin: historia

W pierwszej rundzie tego sezonu Pogoń pewnie rozbiła Zagłębie w Szczecinie 3:0. W poprzednim sezonie obie drużyny wygrywały mecze na własnych stadionach. Ostatni raz Portowcy triumfowali w Lubinie w październiku 2019 roku. Z dziesięciu ostatnich spotkań tylko jedno zakończyło się podziałem punktów. Warto więc zastanowić się również nad typem na zakład bez remisu.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wystawiając kursy na mecz Zagłębie – Pogoń nieznacznego faworyta widzą w zespole gości. Kurs na zwycięstwo Portowców oscyluje w granicach 2.35. Na wygraną gospodarzy mamy kursy około 3.00, a na remis 3.20 – 3.45. Decydując się na zakład z wyższym kursem warto wykorzystać kod promocyjny Betfan z kodem GOAL.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Zagłębie: Dioudis – Kłudka, Ławniczak, Jach, Grzybek – Chodyna, Żubrowski, Starzyński, Pieńko, Bohar – Kurminowski.

Pogoń: Stipica – Koutris, Malec, Zech, Wahlqvist – Grosicki, Kurzawa, Dąbrowski, Kowalczyk, Wędrychowski – Almqvist.

Zagłębie Lubin – Pogoń Szczecin: transmisja

Transmisja meczu Zagłębie – Pogoń jak zwykle będzie dostępna w telewizji i internecie. Spotkanie na żywo pokaże stacja CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Oprócz tego mecz ten będzie dostępny w usłudze CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty,, dzięki której przez pierwsze trzy miesiące abonament będzie kosztował tylko 39 zł, a w kolejnych 49 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

