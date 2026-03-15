Zagłębie Lubin – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (15.03.2026)

Zagłębie Lubin zagra na własnym stadionie z Lechem Poznań w hitowym spotkaniu 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (15 marca) o godz. 14:45. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz na żywo w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Leo Bengtsson

Zagłębie – Lech: gdzie oglądać?

Zagłębie Lubin zmierzy się na własnym stadionie z Lechem Poznań w hicie 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Miedziowi są sensacyjnym liderem tabeli po przekonującym zwycięstwie nad Piastem Gliwice (3:1). Zespół prowadzony przez Leszka Ojrzyńskiego imponuje formą i konsekwencją w grze. Jeszcze przed sezonem wielu ekspertów widziało w nim kandydata do spadku, a dziś włączył się do walki o mistrzostwo Polski.

Na Dolny Śląsk przyjeżdża jednak wymagający rywal. Lech do poprzedniej kolejki mógł pochwalić się serią czterech zwycięstw z rzędu w lidze, ale w ostatnim meczu sposób na aktualnego mistrza Polski znaleźli piłkarze Widzewa Łódź. Kolejorz plasuje się na trzeciej lokacie i wciąż pozostaje obok Rakowa najlepiej punktującą drużyną tego sezonu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie – Lech: transmisja w TV

Mecz Zagłębie Lubin – Lech Poznań możesz oglądać na żywo w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3. Duet Filip Surma – Wojciech Jagoda skomentuje rywalizację, która odbędzie się na Dolnym Śląsku. Początek starcia zaplanowano na godzinę 14:45.

Zagłębie – Lech: stream online

Spotkanie pomiędzy Zagłębiem Lubin a Lechem Poznań będzie też transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Zagłębie – Lech: sonda

Zagłębie – Lech: kursy bukmacherskie

Zagłębie Lubin Lech Poznań 4.00 3.35 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 marca 2026 11:08

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.