Wisła Kraków – Znicz Pruszków: gdzie oglądać?
Przed Wisłą Kraków kolejne ligowe wyzwanie – zespół Białej Gwiazdy zmierzy się ze Zniczem Pruszków w 23. kolejce Betclic 1. Ligi. Krakowianie prowadzą w tabeli z dorobkiem 48 punktów i chcą umocnić się na pozycji lidera. Natomiast drużyna Żółto-Czerwonych, która z 19 oczkami zajmuje 15. miejsce w stawce, postara się zdobyć cenne punkty w walce o utrzymanie. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 1 marca, o godzinie 14:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Wisła Kraków – Znicz Pruszków: transmisja w TV
Pojedynek między Wisłą Kraków a Zniczem Pruszków oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Niedzielne starcie zostanie wyemitowane na kanale TVP Polonia.
Wisła Kraków – Znicz Pruszków: stream online
Spotkanie w ramach 23. kolejki Betclic 1. Ligi możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisję meczu znajdziesz bowiem na platformie streamingowej tvpsport.pl.
Wisła Kraków – Znicz Pruszków: kursy bukmacherskie
Wisła Kraków – Znicz Pruszków: pytania i odpowiedzi
