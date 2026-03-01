Wisła Kraków – Znicz Pruszków: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Te drużyny znajdują się na dwóch biegunach tabeli, walcząc o zupełnie inne cele. Pierwszy gwizdek wybrzmi o godzinie 14:30.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Radosław Majewski

Wisła Kraków – Znicz Pruszków: gdzie oglądać?

Przed Wisłą Kraków kolejne ligowe wyzwanie – zespół Białej Gwiazdy zmierzy się ze Zniczem Pruszków w 23. kolejce Betclic 1. Ligi. Krakowianie prowadzą w tabeli z dorobkiem 48 punktów i chcą umocnić się na pozycji lidera. Natomiast drużyna Żółto-Czerwonych, która z 19 oczkami zajmuje 15. miejsce w stawce, postara się zdobyć cenne punkty w walce o utrzymanie. Początek tej rywalizacji już w niedzielę, czyli 1 marca, o godzinie 14:30. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Wisła Kraków – Znicz Pruszków: transmisja w TV

Pojedynek między Wisłą Kraków a Zniczem Pruszków oczywiście będzie dostępny w tradycyjnej telewizji. Niedzielne starcie zostanie wyemitowane na kanale TVP Polonia.

Wisła Kraków – Znicz Pruszków: stream online

Spotkanie w ramach 23. kolejki Betclic 1. Ligi możesz obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisję meczu znajdziesz bowiem na platformie streamingowej tvpsport.pl.

Wisła Kraków – Znicz Pruszków: kursy bukmacherskie

Wisła Kraków – Znicz Pruszków: pytania i odpowiedzi

Gdzie obejrzeć spotkanie Wisła Kraków – Znicz Pruszków? Ten mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym TVP Polonia. Kiedy odbędzie się mecz Wisła Kraków – Znicz Pruszków? Pierwszy gwizdek wybrzmi w tę niedzielę (1 marca) o godzinie 14:30.

