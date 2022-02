PressFocus Na zdjęciu: Stal Mielec - Wisła Kraków

Wisła – Stal: transmisja w telewizji oraz stream online. Pierwsze sobotnie spotkanie 21. kolejki PKO Ekstraklasy rozegrane zostanie w Krakowie. O pierwsze zwycięstwo w tym roku powalczą piłkarze Wisły i Stali. Sprawdź jak zupełnie za darmo otrzymać voucher na 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online, dzięki której mecz będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu.

Wisła – Stal, gdzie oglądać

Obie drużyny w pierwszym spotkaniu w 2022 roku sprawiły zawód swoim kibicom. Wisła w wyjazdowym meczu po bardzo słabej grze musiała uznać wyższość Rakowa Częstochowa, z kolei Stal Mielec przed własną publicznością uległa 1:2 Górnikowi Zabrze.

Do sobotniego spotkania w zdecydowanie lepszej sytuacji przystąpi Stal, która ma bezpieczną przewagę nad strefą spadkową. W Krakowie nie mogą o tym mówić, bowiem nad szesnastą Legią Warszawa, która ma jedno spotkanie do rozegrania więcej, ma tylko trzy punkty przewagi.

W tym sezonie obie drużyny miały okazję mierzyć się ze sobą dwa razy. W ligowym meczu górą była Stal, która wygrała 2:1. Wisła zrewanżowała się natomiast w pucharowej potyczce, w której pokonała jedenastkę z Mielca 3:1. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Wisła – Stal.

Wisła – Stal, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie na stadionie im. Henryka Reymana będzie można obejrzeć “na żywo” na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 15:00 skomentują Bartosz Gleń i Grzegorz Mielcarski.

Oglądaj mecze Ekstraklasy z kodem GOAL

Transmisje meczów Ekstraklasy można oglądać także za pośrednictwem internetu, na komputerze i urządzeniach mobilnych, dzięki usłudze Canal+ online. Teraz można uzyskać zupełnie za darmo miesięczny dostęp do niej. Umożliwia to oferta przygotowana przez eWinner zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić?

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Wisła – Stal, transmisja online

Posiadacze odpowiedniego pakietu spotkanie Wisły ze Stalą będą mogli obejrzeć dzięki usłudze Canal+ online. Powyżej znajdziecie informacje, jak uzyskać za darmo 30-dniowy dostęp do usługi.

Wisła – Stal, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem sobotniego spotkania jest Wisła, za którą przemawia przede wszystkim atut własnego boiska. Kursy na wygraną Białej Gwiazdy oscylują w okolicy 2.00.

Wisła Kraków Stal Mielec 2.10 3.55 3.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2022 11:04 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin