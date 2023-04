Wisła - Chrobry: transmisja w TV i online. Czy Biała Gwiazda odniesie siódme ligowe zwycięstwo z rzędu i zrobi kolejny krok w kierunku powrotu do Ekstraklasy? Przekonamy się już w sobotę. Sprawdź jak oglądać mecz Wisła - Chrobry w TV i online.

PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła – Chrobry, gdzie obejrzeć?

Z sześcioma kolejnymi zwycięstwami na koncie do sobotniego spotkania na zapleczu Ekstraklasy przystąpi Wisła Kraków. Biała Gwiazda podejmując u siebie Chrobrego Głogów stanie przed szansą zmniejszenia do zaledwie jednego punktu swojej straty do drugiego w tabeli Ruchu Chorzów. Podopieczni Radosława Sobolewskiego wybiegną na murawę w roli zdecydowanego faworyta.

Choć Chrobry zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli, to w ostatnich meczach przed przerwą na reprezentacje zawodził. W czterech ligowych potyczkach zapisał na swoje konto tylko jeden punkt. O przełamanie w Krakowie z rozpędzoną Białą Gwiazdą będzie więc bardzo trudno. Wiślacy nie mogą jednak pozwolić sobie na zlekceważenie przeciwnika. Sprawdź nasze typy na mecz Wisła – Chrobry.

Wisła – Chrobry, transmisja na żywo w TV

Mecz Wisła – Chrobry, który rozegrany zostanie w ramach 25. kolejki Fortuna 1 Ligi, odbędzie się w sobotę (1 kwietnia) o godzinie 17:30. Telewizyjna transmisja ze spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra.

Wisła – Chrobry: transmisja na żywo za darmo

Spotkania Fortuna 1 Ligi można śledzić także online w usłudze Polsat Box Go, do której dostęp na 30 dni można uzyskać zupełnie za darmo korzystając z promocji przygotowanej przez Fuksiarza. Co trzeba zrobić? Wystarczy spełnić dwa poniższe warunki.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 100 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Wisła – Chrobry, transmisja online

Wszystkie spotkania z zaplecza Ekstraklasy są również transmitowane za pośrednictwem internetu. Transmisje online dostępne są w usłudze Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób, który pozwala na odebranie 30-dniowego darmowego dostępu do niej.

Wisła – Chrobry, kursy bukmacherskie

Wisła jest wyraźnym faworytem sobotniego spotkania, co widać również po kursach oferowanych na ten pojedynek przez legalnych bukmacherów.

Wisła Kraków Chrobry Głogów 1.41 5.00 8.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 kwietnia 2023 09:28 .

