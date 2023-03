PressFocus Na zdjęciu: James Igbekeme

Wisła – Chrobry, typy bukmacherskie

Wisła w sobotę powalczy o siódme ligowe zwycięstwo z rzędu i inny wynik niż jej wygrana będzie dużą niespodzianką. Chrobry do Krakowa uda się bez większych atutów, ale gospodarze nie mogą sobie pozwolić na zlekceważenie przeciwnika. Jeżeli jednak Wisła zagra na miarę swojego potencjału to nie powinna mieć problemów z zapisaniem na swoje konto trzech punktów.

Wisła – Chrobry, ostatnie wyniki

Seria sześciu kolejnych ligowych wygranych – 2:0 z Resovią, 3:1 z Arką Gdynia, 2:1 z Odrą Opole, 3:1 z GKS-em Katowice, 2:1 z GKS-em Tychy i 3:0 ze Skrą Częstochowa – nie tylko pozwoliła Wiśle Kraków umocnić się na miejscach dających prawo gry w barażach o awans do Ekstraklasy, ale również myśleć o walce o bezpośredni awans. Biała Gwiazda dzięki świetnej postawie wiosną zajmuje aktualnie trzecie miejsce w ligowej tabeli, mając sześć punktów straty do ŁKS-u Łódź i cztery punkty straty do Ruchu Chorzów.

Wiślacy liczą, że ich strata do prowadzącej dwójki będzie jeszcze mniejsza po najbliższej kolejce, w której zmierzą się u siebie z Chrobrym Głogów. Biała Gwiazda przystąpi do niego w roli wyraźnego faworyta. Chrobry nie ma bowiem po swojej stronie większych atutów, kibiców drużyny z Głogowa optymizmem nie może również napawać forma ich drużyny. Zespół Marka Gołębiewskiego w ostatnich czterech meczach zapisał na swoje konto tylko jeden punkt. Po trzech porażkach z rzędu – 2:5 z ŁKS-em, 0:2 z Bruk-Betem Termaliką i 0:6 z Podbeskidziem, w ostatnim meczu przed przerwą na występy reprezentacji bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Sosnowiec.

Wisła – Chrobry, historia

Wisła do sobotniego spotkania przystąpią z zamiarem zrewanżowania się rywalom za pierwszy pojedynek w tym sezonie. Mecz w Głogowie ułożył się dobrze dla Wisły, która już od 6. minuty prowadziła 1:0 po trafieniu Angela Rodado. Punktem zwrotnym była jednak sytuacja z 20. minuty, kiedy z boiska wyrzucony został Luis Fernandez. Grający w liczebnej przewadze Chrobry po przerwie przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, dzięki dwóm golom Mateusza Machaja rzutów karnych.

Wisła – Chrobry, kursy bukmacherskie

Wisła – Chrobry, kto wygra?

Wisła – Chrobry, przewidywane składy

W składzie Wisły nie należy spodziewać się większych zmian w porównaniu do poprzednich spotkań. Do roszad może dojść natomiast na ławce rezerwowych. W ostatni weekend w sparingowym meczu z Odrą Opole na boisku po długiej przerwie wrócili Jakub Błaszczykowski i Zdenek Ondrasek. Wszystko wskazuje na to, że obaj będą do dyspozycji trenera Radosława Sobolewskiego, choć trudno spodziewać się ich występu w większym wymiarze czasowym.

Wisła: Biegański – Jaroch, Łasicki, Moltenis, Junca – Villar, Tachi, Igbekeme, Mula – Fernandez – Rodado

Wisła – Chrobry, transmisja meczu

Mecz 25. kolejki pomiędzy Wisłą i Chrobrym rozegrany zostanie w sobotę (1 kwietnia) o godzinie 17:30. Spotkanie będzie transmitowane na kanale Polsat Sport Extra.

