Wisła Płock – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (04.12.2025)

Wisła – Cracovia: gdzie oglądać?
Wisła Płock podejmie Cracovię w zaległym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie miało odbyć się we wrześniu, jednak z powodu intensywnych opadów deszczu zostało przełożone. Nafciarze przystępują do rywalizacji z imponującą serią ośmiu meczów bez porażki. Choć płocczanie wciąż utrzymują się na ligowym podium, aż sześć z ostatnich spotkań zakończyli remisami.
Po świetnym początku sezonu Pasy wpadły w kryzys i przez ponad miesiąc nie potrafiły odnieść zwycięstwa. Przełamanie przyszło dopiero w ostatni weekend, kiedy krakowianie pokonali Koronę Kielce, kończąc serię pięciu meczów bez wygranej. Zespół spod Wawelu będzie chciał pójść za ciosem. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Wisła Płock – Cracovia. Zapraszam do przeczytania pełnej zapowiedzi spotkania.
Wisła – Cracovia: transmisja w TV
Spotkanie Wisły Płock z Cracovią będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Do skomentowania meczu zostali Marcin Rosłoń i Wojciech Jagoda.
Wisła – Cracovia: stream online
Ponadto mecz Wisła Płock – Cracovia zobaczysz w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, to musisz wykupić pakiet Super Sport, w którym są transmitowane wszystkie potyczki PKO BP Ekstraklasy.
Mecz w Płocku zostanie rozegrany w czwartek, 4 grudnia, o godzinie 17:00.
