Wisła Płock – Cracovia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (04.12.2025)

Wisła Płock - Cracovia to mecz w ramach zaległej 8. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w czwartek (4 grudnia) o godz. 17:00. Transmisja w TV i stream online na żywo. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Wisła – Cracovia: gdzie oglądać?

Wisła Płock podejmie Cracovię w zaległym meczu 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie miało odbyć się we wrześniu, jednak z powodu intensywnych opadów deszczu zostało przełożone. Nafciarze przystępują do rywalizacji z imponującą serią ośmiu meczów bez porażki. Choć płocczanie wciąż utrzymują się na ligowym podium, aż sześć z ostatnich spotkań zakończyli remisami.

Po świetnym początku sezonu Pasy wpadły w kryzys i przez ponad miesiąc nie potrafiły odnieść zwycięstwa. Przełamanie przyszło dopiero w ostatni weekend, kiedy krakowianie pokonali Koronę Kielce, kończąc serię pięciu meczów bez wygranej. Zespół spod Wawelu będzie chciał pójść za ciosem. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Wisła Płock – Cracovia. Zapraszam do przeczytania pełnej zapowiedzi spotkania.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Wisła – Cracovia: transmisja w TV

Spotkanie Wisły Płock z Cracovią będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Do skomentowania meczu zostali Marcin Rosłoń i Wojciech Jagoda.

Wisła – Cracovia: stream online

Ponadto mecz Wisła Płock – Cracovia zobaczysz w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do meczu, to musisz wykupić pakiet Super Sport, w którym są transmitowane wszystkie potyczki PKO BP Ekstraklasy.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Wisła – Cracovia: sonda

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Remis

Cracovia Wisła Płock

Remis

Cracovia 0 Votes

Wisła – Cracovia: kursy bukmacherskie

Wisła Płock Cracovia 3.00 3.10 2.75 Odds are subject to change. Last updated 4 grudnia 2025 10:54

Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – Cracovia? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz serwisie CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Płock – Cracovia? Mecz w Płocku zostanie rozegrany w czwartek, 4 grudnia, o godzinie 17:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.