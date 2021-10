West Ham – Tottenham transmisja w TV oraz stream online. Przed pojedynkiem Manchesteru United z Liverpoolem czeka nas również ciekawe spotkanie pomiędzy dwoma londyńskimi klubami. Mecz ten będzie można obejrzeć w Polsce.



West Ham Premier League

24/10/2021 15:00 Olympic Stadium (Londyn)

Tottenham

West Ham – Tottenham, gdzie oglądąć

Obie drużyny w tym sezonie spisują się ze zmiennym skutkiem, ale mają kontakt z czołówką ligowej tabeli. Do niedzielnego pojedynku przystąpią z nadzieją na zgarnięcie pełnej puli.

Dla Tottenhamu będzie to okazja do odniesienia trzeciego ligowego zwycięstwa z rzędu. W ostatnich dwóch meczach drużyna Nuno Santo pozostawiła w pokonanym polu Aston Villę (2:1) i Newcastle Untied United (3:2). Młoty wygrane mecze przeplatały natomiast porażkami.

Spotkanie na London Stadium nie ma zdecydowanego faworyta. Dowiedz się więcej – sprawdź nasze typy na mecz West Ham – Tottenham.

West Ham – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Niedzielne derby Londynu będzie można obejrzeć “na żywo” w polskiej telewizji. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15:00, będzie transmitowane na kanale Canal+ Sport 2.

West Ham – Tottenham, transmisja online

Mamy również dobrą wiadomość dla osób, które chcą obejrzeć mecz, a nie mają dostępu do tradycyjnej telewizji. Spotkanie West Hamu z Tottenhamem będzie można także oglądać za pośrednictwem internetu, dzięki usłudze Canal+ online. Teraz można zupełnie za darmo uzyskać voucher na 30-dniowy dostęp do tej usługi. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Oglądaj mecze Premier League z kodem GOAL

Bukmacher ewinner oferuje nowym klientom darmowy voucher na Canal Plus Online, w którym można oglądać m.in. mecze Premier League. Jak skorzystać z promocji?

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

West Ham – Tottenham, kursy bukmacherskie

West Ham United będzie miał po swojej stronie atut w postaci gry przed własną publicznością. Czy Młoty z niego skorzystają? Zdaniem bukmacherów mają większe szanse na zdobycie trzech punktów od swojego rywala.

West Ham Tottenham 2.36 3.60 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24. października 2021 11:33 .

