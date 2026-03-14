West Ham – Manchester City, gdzie oglądać?
W 30. kolejce Premier League zaplanowano mecz West Ham – Manchester City. Historia meczów bezpośrednich nie daje gospodarzom wielkich szans na sukces. Londyńczycy po raz ostatni wygrali u siebie z tym przeciwnikiem w lidze w 2014 roku. Przyjezdni z Manchesteru prezentują dobrą formę, więc to oni będą wyraźnym faworytem. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź naszą zapowiedź meczu West Ham – Manchester City
West Ham – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie West Ham – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.
West Ham – Manchester City, transmisja online
Mecz 30. kolejki Premier League z udziałem West Hamu i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
West Ham – Manchester City, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Manchester City. Kurs na takie zdarzenie to 1.70, przy współczynniku 4.60 na wygraną West Hamu. Remis wyceniono kursem 4.10.
Mecz odbędzie się już w sobotę (14 marca) o godzinie 21:00.
