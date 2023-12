Union - Real: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Union Berlin zmierzy się z Realem Madryt. Dla gospodarzy to ostatnia szansa, by przedłużyć swoją przygodę w pucharach. Sprawdź, gdzie obejrzeć to spotkanie. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:00.

IMAGO / Luciano Lima Na zdjęciu: Piłkarze Unionu Berlin

Union Berlin – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt we wtorek powalczy o szóste zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Królewscy niezależnie od wyniku tego spotkania mają już zapewnione pierwsze miejsce w tabeli. Dla Unionu jest to mecz o wszystko. Niemcy szans na awans do 1/8 finału już nie mają, ale mogą jeszcze zakwalifikować się do Ligi Europy. Potrzebują jednak do tego wygranej i korzystnego wyniku w meczu Bragi z Napoli.

Sprawdź także nasze typy na mecze Ligi Mistrzów

Union Berlin – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Wtorkowy mecz Unionu Berlin z Realem Madryt będzie transmitowany na żywo na antenie Polsat Sport Premium 4. Początek widowiska o godzinie 21:00.

Union Berlin – Real Madryt, transmisja online

Ten pojedynek możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Union Berlin – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania jest oczywiście Real Madryt. Nie może być inaczej biorąc pod uwagę fakt, że Królewscy mają na swoim koncie pięć wygranych i komplet punktów w tej edycji Ligi Mistrzów. Union z kolei wywalczył jedynie dwa oczka.

Union Berlin Real Madryt 4.10 3.95 2.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 grudnia 2023 10:00 .

Gdzie obejrzeć mecz Union – Real? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 4 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Union – Real? Mecz rozpocznie się we wtorek, 12 grudnia, o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.