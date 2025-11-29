Tottenham Hotspur - Fulham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (29 listopada) mecz 13. kolejki Premier League.

Tottenham – Fulham, gdzie oglądać?

W 13. kolejce Premier League kibice czekają przede wszystkim na wieńczące tę serię gier derby północno-zachodniego Londynu. Wcześniej, bo na sobotę, zaplanowano mecz z udziałem innych drużyn ze stolicy Anglii. Tottenham postara się pokonać Fulham i wrócić do ścisłej ligowej czołówki. Czy mu się to uda? Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.

Tottenham – Fulham, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Fulham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Fulham, transmisja online

Mecz 13. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Fulham będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Fulham, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Tottenham powinien poradzić sobie z lokalnym przeciwnikiem. Współczynnik na zwycięstwo Spurs to 2.22, przy wygranej 3.35 na zwycięstwo Fulham. Niemal identycznie prezentuje się kurs na podział punktów w Londynie.

Tottenham Fulham 2.25 3.30 3.35 Odds are subject to change. Last updated 28 listopada 2025 17:36

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Fulham? Starcie Tottenham – Fulham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Fulham? Mecz odbędzie się już w sobotę (29 listopada) o godzinie 21:00.

