Tottenham – Fulham, gdzie oglądać?
W 13. kolejce Premier League kibice czekają przede wszystkim na wieńczące tę serię gier derby północno-zachodniego Londynu. Wcześniej, bo na sobotę, zaplanowano mecz z udziałem innych drużyn ze stolicy Anglii. Tottenham postara się pokonać Fulham i wrócić do ścisłej ligowej czołówki. Czy mu się to uda? Sprawdź gdzie oglądać to spotkanie.
Tottenham – Fulham, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Fulham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Przemysław Rudzki.
Tottenham – Fulham, transmisja online
Mecz 13. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Fulham będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Fulham, kto wygra?
Tottenham – Fulham, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Tottenham powinien poradzić sobie z lokalnym przeciwnikiem. Współczynnik na zwycięstwo Spurs to 2.22, przy wygranej 3.35 na zwycięstwo Fulham. Niemal identycznie prezentuje się kurs na podział punktów w Londynie.
Starcie Tottenham – Fulham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (29 listopada) o godzinie 21:00.
