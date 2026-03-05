Tottenham – Crystal Palace: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (5 marca) mecz 29. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Mathys Tel

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tottenham – Crystal Palace, gdzie oglądać?

W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Tottenham – Crystal Palace. Drużyna gospodarzy czeka na przełamanie serii porażek, a starcie z tym przeciwnikiem wydaje się odpowiednią okazją. Spurs pokonali już w tym sezonie zespół z siedzibą na Selhurst Park. Czy uda im się powtórzyć ten sukces przed własną publicznością? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Tottenham – Crystal Palace, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Crystal Palace obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Tottenham – Crystal Palace, transmisja online

Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Crystal Palace będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Crystal Palace, sonda

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Crystal Palace Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Crystal Palace 0 Votes

Tottenham – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Tottenham. Kurs na takie zdarzenie to 2.40 przy współczynniku 3.15 na wygraną Crystal Palace. Remis wyceniono kursem 3.30.

Tottenham Crystal Palace 2.40 3.30 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 marca 2026 17:10

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Crystal Palace? Spotkanie Tottenham – Crystal Palace będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Crystal Palace? Mecz odbędzie się już w czwartek (5 marca) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.