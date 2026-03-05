REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Tottenham – Crystal Palace, gdzie oglądać?
W 29. kolejce Premier League zaplanowano mecz Tottenham – Crystal Palace. Drużyna gospodarzy czeka na przełamanie serii porażek, a starcie z tym przeciwnikiem wydaje się odpowiednią okazją. Spurs pokonali już w tym sezonie zespół z siedzibą na Selhurst Park. Czy uda im się powtórzyć ten sukces przed własną publicznością? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Tottenham – Crystal Palace, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Crystal Palace obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.
Tottenham – Crystal Palace, transmisja online
Mecz 29. kolejki Premier League z udziałem Tottenhamu i Crystal Palace będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Crystal Palace, sonda
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Remis
- Wygrana Crystal Palace
0 Votes
Tottenham – Crystal Palace, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Tottenham. Kurs na takie zdarzenie to 2.40 przy współczynniku 3.15 na wygraną Crystal Palace. Remis wyceniono kursem 3.30.
Spotkanie Tottenham – Crystal Palace będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w czwartek (5 marca) o godzinie 21:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.