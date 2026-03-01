Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Bruk-Bet Termalica – Radomiak: gdzie oglądać?
Bruk-Bet Termalica zmierzy się w Niecieczy z Radomiakiem Radom w spotkaniu 23. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Słoniki są obecnie czerwoną latarnią ligi i znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. Do bezpiecznej strefy podopieczni Marcina Brosza tracą już pięć punktów. W czterech meczach rundy wiosennej ponieśli dwie porażki i dwukrotnie dzieli się punktami.
W Radomiu również nie ma powodów do zadowolenia. Zespół prowadzony przez Goncalo Feio nadal czeka na pierwsze zwycięstwo po zimowej przerwie i obecnie zajmuje 13. miejsce w tabeli. W ubiegłym tygodniu Radomianie wywalczyli jednak cenny punkt na trudnym terenie w Białymstoku, remisując z Jagiellonią (1:1).
Bruk-Bet Termalica – Radomiak: transmisja w TV
Spotkanie rozgrywane w Niecieczy będzie dostępne w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 360. Rywalizację skomentują Kamil Kania oraz Michał Trela.
Bruk-Bet Termalica – Radomiak: stream online
Mecz pomiędzy Bruk-Bet Termaliką Nieciecza a Radomiakiem Radom można też śledzić w internecie. Spotkanie będzie transmitowane w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek starcia o godzinie 12:15.
