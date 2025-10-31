Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Przed nami pojedynek ekipy Słoni z drużyną Trójkolorowych. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 18:00.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice: gdzie oglądać?

W 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy dojdzie do starcia drużyn walczących o utrzymanie. Bruk-Bet Termalica Nieciecza zmierzy się bowiem z GKS-em Katowice. Zespół Marcina Brosza ma na koncie 10 punktów i zajmuje 17. miejsce w tabeli, natomiast ekipa Rafała Góraka z dorobkiem 14 oczek plasuje się na 15. pozycji w stawce. Oba kluby będą więc zdeterminowane, by zdobyć cenne punkty. Początek rywalizacji już w ten piątek, 31 października o godzinie 18:00. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy mecz.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice: transmisja w TV

Mecz oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport 5, gdzie zawody skomentują Kamil Kania i Michał Trela.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice: stream online

Pojedynek między Bruk-Betem Termaliką Nieciecza a GKS-em Katowice rzecz jasna możesz obejrzeć również w internecie – na platformie streamingowej CANAL+ online.

