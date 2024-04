Pressfocus Na zdjęciu: Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, gdzie oglądać?

Bruk-Bet Termalica Nieciecza w ostatnim czasie przeżywa bardzo duży kryzys, a w 28. kolejce Fortuna 1 Ligi czeka ją niezwykle trudne spotkanie. Najbliższym rywalem podopiecznych Marcina Brosza będzie bowiem GKS Katowice, który liczy się w walce o awans do PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę, 21 kwietnia o godzinie 18:00. Sprawdź nasze typy na spotkanie Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, transmisja w TV

Transmisji ze spotkania Bruk-Betu Termaliki Nieciecza z GKS-em Katowice nie znajdziecie w tradycyjnej telewizji.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, transmisja online

To wydarzenie będzie można za to obejrzeć w internecie. Prawa do pokazywania wszystkich meczów Fortuna 1 Ligi ma bowiem platforma streamingowa Polsat Box Go, do której trzeba wykupić dostęp.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, sonda

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Przynajmniej na papierze to spotkanie nie ma wyraźnego faworyta. Kursy bukmacherów na obie drużyny są bardzo porównywalne. Sytuacja w tabeli zdecydowanie przemawia jednak za gośćmi.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza GKS Katowice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 kwietnia 2024 11:56 .

Gdzie obejrzeć mecz Termalica Nieciecza – GKS Katowice? Spotkanie transmitowane będzie tylko w internecie – na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się spotkanie Termalica Nieciecza – GKS Katowice? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi w niedzielę (21 kwietnia) o godzinie 18:00.

