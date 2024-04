Termalica – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (21.04.2024)

fot. Pressfocus Na zdjęciu: GKS Katowice

Termalica – GKS Katowice, typy i przewidywania

GKS Katowice rozpoczął rundę wiosenną fenomenalnie, a dopiero w minionej kolejce po raz drugi stracił punkty. Seria zwycięstw pozwoliła wskoczyć do strefy barażowej, a nawet znacząco zbliżyć się do miejsca, które gwarantuje bezpośredni awans do Ekstraklasy. Zespół Rafała Góraka dołączył więc do grona kandydatów do gry w elicie w przyszłym sezonie. Aby się w niej znaleźć, musi jednak szybko wrócić na ścieżkę zwycięstw. W niedzielę GKS Tychy zagra na wyjeździe z rozczarowującą Termalicą.

W minionym sezonie niecieczanie otarli się o awans, przegrywając w finale baraży. Teraz znacznie bliżej im do strefy spadkowej, a i samo utrzymanie nie jest jeszcze przesądzone. Krótkoterminowo zatrudnienie Marcina Brosza nic nie dało, bowiem w trzech meczach pod jego wodzą drużyna sięgnęła tylko po punkt. Czy teraz zdoła się przełamać? Mój typ – wygrana GKS-u Katowice.

Termalica – GKS Katowice, ostatnie wyniki

Termalica wiosną nie wygrała ani jednego spotkania. Fatalna seria doprowadziła do zmiany trenera. Mariusza Lewandowskiego zastąpił Marcin Brosz, który w trzech ostatnich meczach zdobył tylko punkt. W miniony weekend Termalica przegrała z liderującą w tabeli Lechią Gdańsk 1-3, a wcześniej zremisowała z ostatnim Zagłębiem Sosnowiec (1-1) i poległa z Podbeskidziem (1-2). Co ciekawe, te dwie drużyny zamykają stawkę, więc strata punktów z jedną i drugą jest traktowane w Niecieczy jako totalna katastrofa.

GKS Katowice serią zwycięstw przesunął się do ścisłej czołówki pierwszoligowej tabeli. Zakończyła się ona dopiero w minionej kolejce, kiedy to do Katowic przyjechała Odra Opole, która wygrała 3-1. Wcześniej GKS pokonał kolejno Miedź (2-0), Znicz Pruszków (3-1), Resovię Rzeszów (2-0), Podbeskidzie (5-0), Zagłębie Sosnowiec (4-0) i Lechię Gdańsk (1-0).

Termalica – GKS Katowice, historia

Poprzedni mecz tych drużyn w rundzie jesiennej nie był zbyt ciekawy, bowiem zakończył się bezbramkowym remisem. Co ciekawe, pięć ostatnich bezpośrednich spotkań Termaliki i GKS-u Katowice to remisy. W 2021 roku niecieczanie ograli najbliższego rywala, zapewniając sobie awans do 1/8 finału Pucharu Polski, lecz dopiero po dogrywce.

Termalica – GKS Katowice, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać wyraźnego faworyta tego meczu. Choć między drużynami jest przepaść, mając na uwadze ich formę, jakiekolwiek punkty dla Termaliki nie będą wielkim zaskoczeniem. Kurs na zwycięstwo niecieczan wynosi najczęściej 3.00. W przypadku ewentualnej wygranej GKS-u Katowice jest to na ogół 2.26. Kurs na remis waha się między 3.35 a 3.60. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Termalica – GKS Katowice, przewidywane składy

Termalica: Loska, Wolski, Biedrzycki, Putivtsev, Kasperkiewicz, Zaviyskyi, Radwański, Nowakowski, Jakubik, Karasek, Trubeha

GKS Katowice: Kudła, Repka, Jędrych, Jaroszek, Wasielewski, Shibata, Kozubal, Rogala, Błąd, Marzec, Bergier

Termalica – GKS Katowice, kto wygra?

Termalica – GKS Katowice, transmisja

Niedzielny mecz Termalica – GKS Katowice rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna w platformie Polsat Box Go.