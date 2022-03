fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze reprezentacji Szwecji

Szwecja – Czechy to bez wątpienia jeden z ciekawszych meczów w ramach czwartkowych baraży o awans na mundial w Katarze. W roli faworyta do tego starcia podejdą Skandynawowie, ale nasi południowi sąsiedzi na pewno tanio skóry nie sprzedadzą. W tym materiale dowiesz się, gdzie znaleźć transmisję “na zywo” z potyczki Szwecja – Czechy w telewizji i w internecie.

Friends Arena MŚ, kwalifikacje UEFA, 2. runda Szwecja Czechy 1.97 3.30 4.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 marca 2022 13:56 .

Szwecja – Czechy, gdzie oglądać

Szwecja – Czechy to jeden z czterech czwartkowych meczów barażowych o awans na mundial w Katarze. Dla obu teamów będzie to jednocześnie pierwsze starcie w 2022 roku. Z punktu widzenia polskich kibiców jest to spotkania arcyważne, bo po nim wyłoniony zostanie rywal ekipy Czesława Michniewicza na wtorkowy bój na Stadionie Śląskim.

Szwedzi przystąpią do potyczki po dwóch z rzędu porażkach, kolejno z Gruzją (0:2) i Hiszpanią (0:1). Czesi natomiast są ekipą, będącą od pięciu spotkań bez porażki. Zaliczyli ostatnio trzyu zwycięstwa i dwa remisy. W pokonanym polu pozostawiali jednak takie ekipy jak: Białoruś (2:0), Kuwejt (7:0), czy Estonię (2:0).

Szwecja – Czechy, transmisja na żywo w TV

Arcyciekawie zapowiadające się starcie w ramach baraży o awans na mundial w Katarze będzie można zobaczyć oczywiście w telewizji. Transmisja ze starcia Szwecja – Czechy będzie dostępna na antenie Polsat Sport. Starcie zacznie się o 20:45.

Włochy – Macedonia Północna, transmisja online

Starcie Szwecja – Czechy można także zobaczyć online. Transmisję z potyczki, w której wyłoniony zostanie rywal reprezentacji Polski na finał baraży o awans na mundial w Katarze, mona śledzić na platformie Polsat Box Go.

Szwecja – Czechy, kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich faworytem tego starcia są piłkarze reprezentacji Szwecji. Kurs na wygraną Skandynawów w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,05. Tymczasem wariant na triumf Czechów w Superbet zakłady bukmacherskie to 3,90.

