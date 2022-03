Pressfocus Na zdjęciu: Szwecja nigdy nie przegrała z Czechami

Szwecja – Czechy: typy i kursy na mecz barażowy eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Czesi przegapili trzy ostatnie mundiale, więc będzie im zależało, żeby wreszcie zakwalifikować się na prestiżową imprezę. Pierwszą przeszkodą do pokonania jest Szwecja, z którymi nasi sąsiedzi jeszcze nigdy w historii nie wygrali.

Szwecja – Czechy, typy i przewidywania

W meczu zabraknie na pewno dwóch największych gwiazd obu reprezentacji. Występ Zlatana Ibrahimowicia jest wykluczony z uwagi na zawieszenie za kartki. W składzie Czechów nie zobaczymy kontuzjowanego Patricka Schicka. Bez napastnika Bayeru Leverkusen ofensywa podopiecznych Jarosława Silhavy’ego wiele traci. Dlatego też większe szanse w tym pojedynku daje się Szwedom. Trzem Koronom także przytrafiają się gorsze mecze, jak choćby nieoczekiwana porażka 0:2 w eliminacjach do MŚ z Gruzją.

Dużo większy potencjał ofensywny mają Szwedzi, którzy mogą liczyć w przodzie na Alexandra Isaka, czy Dejana Kulusevskiego. Ich rywale mają w ostatnim czasie dużo lepszy bilans, co świadczy o wysokim zgraniu zespołu. Czesi ostatni mecz przegrali z Belgią, na początku września zeszłego roku. Od tamtej pory znacząco się poprawili i do Solnej pojadą z dużymi ambicjami. Te mogą jednak nie wystarczyć, przy takich brakach personalnych. Nasz typ: Szwecja awans.

Szwecja – Czechy, sytuacja kadrowa

Ogromne problemy kadrowe mają Czesi. Kontuzjowanych jest wielu zawodników, co zmusi trenera Silhavy’ego do rotacji. Patrick Schick nie grał od ponad miesiąca i jego występ wydaje się wykluczony. Kłopoty zdrowotne ma tez Matej Vydra, który wyzdrowiał po styczniowej operacji i na pierwszych zajęciach po powrocie… doznał urazu ręki. Oprócz nich trener będzie musiał sobie poradzić bez Vladimira Coufala, Ondrej Celustki, Filipa Panaka i David Pavelka. Jeszcze wcześniej kłopoty zdrowotne złapały Filipa Novaka czy Jana Borila, których także może zabraknąć w meczu ze Szwecją.

Takich problemów nie ma trener Andresson. Szwedzi niemal w komplecie są zdrowi i gotowi do rywalizacji. Jedynym nieobecnym z powodu kontuzji będzie Joakim Nilsson. Zabraknie także wspomnianego wcześniej Zlatana Ibrahimovicia, który razem z Emilem Krafthem pauzuje za kartki.

Szwecja – Czechy, ostatnie wyniki

Bilans ostatnich meczów Szwedów nie wygląda dobrze. Przegrali oni trzy z pięciu meczów. O ile porażkę w meczu z Hiszpanami można było wkalkulować, o tyle niekorzystne rezultaty w wyjazdowych meczach z Grecją (1:2) i Gruzją (0:2) budzą wątpliwości. Szwedzi niedługo później zrewanżowali się Błękitno-Białym, wygrywając z nimi u siebie 2:0, jednak te wyniki wskazują na brak stabilności Trzech Koron.

Nieco lepiej wygląda bilans Czechów. Nie przegrali oni pięciu kolejnych meczów, a zwycięstwa do zera z Białorusią (2:0), Kuwejtem (7:0) i Estonią (2:0) pokazują, że reprezentacja potrafi zagrać skupiona w obronie. Inna sprawa, że nie byli to rywale z najwyższej półki. Z takowymi, jak choćby Ukrainą i Walią Czechom nie udało się wygrać.

Szwecja – ostatnie 5 meczów 14.11.2021 Hiszpania – Szwecja 1:0 (Kwalifikacje MŚ)

– Szwecja 1:0 (Kwalifikacje MŚ) 11.11.2021 Gruzja – Szwecja 2:0 (Kwalifikacje MŚ)

– Szwecja 2:0 (Kwalifikacje MŚ) 12.10.2021 Szwecja – Grecja 2:0 (Kwalifikacje MŚ)

– Grecja 2:0 (Kwalifikacje MŚ) 09.10.2021 Szwecja – Kosowo 3:0 (Kwalifikacje MŚ)

– Kosowo 3:0 (Kwalifikacje MŚ) 08.09.2021 Grecja – Szwecja 2:1 (Kwalifikacje MŚ) Czechy – ostatnie 5 meczów 16.11.2021 Czechy – Estonia 2:0 (Kwalifikacje MŚ)

– Estonia 2:0 (Kwalifikacje MŚ) 11.11.2021 Czechy – Kuwejt 7:0 (Mecz towarzyski)

– Kuwejt 7:0 (Mecz towarzyski) 11.10.2021 Białoruś – Czechy 0:2 (Kwalifikacje MŚ)

0:2 (Kwalifikacje MŚ) 08.10.2021 Czechy – Walia 2:2 (Kwalifikacje MŚ)

08.09.2021 Czechy – Ukraina 1:1 (Kwalifikacje MŚ)

Szwecja – Czechy, historia

Do tej pory obie reprezentacje grały ze sobą wyjątkowo rzadko. Stoczyły trzy pojedynki, kolejno w 2002, 2005 i 2016 roku. Dwa z nich zakończyły się remisami, a w jednym wygrała Szwecja. Do tej pory zatem Trzy Korony są niepokonane w starciach z Czechami.

Szwecja – Czechy, spotkania bezpośrednie (H2H)

29.03.2016 Mecz towarzyski Szwecja 1:1 Czechy 17.08.2006 Mecz towarzyski Szwecja 2:1 Czechy 20.11.2002 Mecz towarzyski Czechy 3:3 Szwecja

Szwecja – Czechy, kursy bukmacherskie

Szwecja – Czechy, przewidywane składy

Szwecja: Olsen – Sundgren, Lindelof, Helander, Augustinsson – Kulusevski, Ekdal, Olsson, Forsberg – Quaison, Isak

Czechy: Vaclik – Nowak, Zima, Kalas, Mateju – Sadilek, Soucek, Masopust, Barak, Pesek – Krmencik

Szwecja – Czechy, transmisja

Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport i czeskim kanale CT Sport.